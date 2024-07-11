Facebook siyonizme kalkan oldu

Siyonist İsrail’in tescilli sosyal medya platformu Meta (Facebook, Instagram, Whatsapp’ın çatı şirketi) skandal bir karara imza attı. Şirket artık Siyonizm'in İsrailli bireyler için kullanıldığı paylaşımları yasaklayacağını açıkladı. Meta söz konusu kararı, nefret söylemi politikasında önemli bir güncelleme kılıfıyla duyurdu. Meta daha önce Gazze’de Filistinli masumlara yönelik uyguladığı soykırımını anlatan haberleri silerek katliama destek vermişti. İsrail'in Gazze'de canlı hedeflerin yerini belirlemek için kullandığı yapay zeka sistemine WhatsApp’ın kişisel verileri paylaşarak yardımcı olduğu iddia edilmişti.

ÖNÜMÜZDEKİ SALI YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Dünyanın en güçlü teknoloji şirketlerinden birinin "Siyonist" terimine yönelik yasağı genişleteceğini duyurmasının ardından İsrail yanlısı gruplar büyük bir zafer elde edilmesini memnuniyetle karşıladı. Meta, Salı gününden itibaren Facebook, Instagram ve Threads gibi platformlarından, bu terimi kullanan içerikleri kaldıracak. Şirket ayrıca siyonistlerin "dünyayı yönetme veya medyayı kontrol etme iddialarını" da yasaklayacak. Novara Media'ya konuşan antisemitizm uzmanı Brendan McGeever, duyuruyu "sorunlu" olarak nitelendirdi ve gerçek antisemitizme karşı mücadeleyi sekteye uğratacağını söyledi.

SÖZDE UZMANLARLA GÖRÜŞMÜŞ

Karar, şirketin aylarca süren ve terimin tarihsel olarak nasıl kullanıldığı ve özellikle Gazze'deki savaş devam ederken sosyal medyada şu anda nasıl kullanıldığına ilişkin soruşturmasının ardından geldi. Meta, karara varmak için dünyanın dört bir yanından 145'ten fazla tarihçi, insan hakları grubu, hukuk ve insan hakları uzmanı ve ifade özgürlüğü savunucusuyla görüştüğünü söyledi.

BÜYÜK TEPKİ TOPLADI

Karar, sosyal medya kullanıcılarının tepkisiyle karşılaştı. Bir sosyal medya kullanıcısı X hesabından yaptığı paylaşımda, "Mark Zuckerberg, 'Siyonistler dünyayı yönetiyor veya medyayı kontrol ediyor' gibi iddiaları yasaklıyor. Bu açıkça şunu kanıtlıyor: “Siyonistler dünyayı yönetiyor, medyayı kontrol ediyor" ifadelerini kullandı.

KATLİAMLARDA HEDEF BELİRLİYOR

Geçtiğimiz aylarda Meta’ya ilişkin büyük bir iddia gündeme bomba gibi düşmüştü. “Filistin İçin Teknoloji” adlı platformun kurucularından olan yazılım mühendisi Paul Biggar'ın yayınladığı raporlar, İsrail’in canlı hedeflerin yerini belirlemek üzere kullandığı Lavender adlı yapay zeka programının WhatsApp mesajlaşma platformundan yardım aldığını ortaya koymuştu. Meta'nın İsrail ordusuna WhatsApp gruplarını belirli kişilerle paylaşan Filistinliler hakkında bilgi sağladığı iddia edilirken, İsrail'in ise Lavender programı üzerinden WhatsApp ile bağlantı kurarak potansiyel hedeflerin yerini belirlediği belirtilmişti.

SANSÜR UYGULUYOR

Gazze’deki katliamda safını net bir şekilde soykırımcıdan tarafta beyan eden Meta, Filistin yanlısı aktivist Paul Larudee'ye de suikast çağrısı yapan İsrail reklamına onay vermiş, ancak Filistinlilerin uğradığı zulmü dünyaya duyuran paylaşımlara sansür uygulamıştı. Meta’nın onay verdiği reklamlarda açık açık soykırım talep edildi, Gazzeli çocuklardan "geleceğin teröristleri" olarak bahsedildi. Kullanıcılarının Filistin bayrağı dahi paylaşmasını yasaklayan Facebook, Filistin halkı için yapılan "Arap domuzları" benzetmelerine ise göz yumdu.







