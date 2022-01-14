Dünya Facebook, Twitter, Reddit ve Alphabet ifade verecek
AMERİKA

Facebook, Twitter, Reddit ve Alphabet ifade verecek

6 ocak 2021'de gerçekleşen ABD'deki kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi Özel Komitesi, sosyal medya yetkililerini ifade vermek üzere çağırdı.

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Haber Merkezi Diğer
​Facebook, Twitter, Reddit ve Alphabet ifade verecek
​Facebook, Twitter, Reddit ve Alphabet ifade verecek.

ABD eski Başkanı Donal Trump'ı destekleyen, aşırı sağcı olduğu tespit edilen gruplar 6 ocak 2021'd e Kongre binasını basmıştı.

Baskın sebebiyle vatandaşları isyana teşvikten yargılanan Trump, şubat 2021'de Senatoda uygulanan oylama sistemiyle aklanmıştı.

Facebook, Twitter, Reddit ve Alphabet ifade verecek.
Facebook, Twitter, Reddit ve Alphabet ifade verecek.

1 polis 5 kişi hayatını kaybetmişti

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itiraz etmesine rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

Sosyal medya şirketlerini ifadeye çağırdılar

6 ocak'taki baskını araştıran Temsilciler Meclisi Özel Komitesi, sosyal medya şirketleri Facebook,Twitter, Reddit ile Google ve YouTube'a ait olan ana şirket Alphabet'i ifade vermek üzere çağırdı.

Facebook, Twitter, Reddit ve Alphabet ifade verecek.
Facebook, Twitter, Reddit ve Alphabet ifade verecek.
  • Komitenin Başkanı Bennie Thompson, "Komitemiz için iki temel soru var. Demokrasimize yönelik şiddet içerikli saldırıya yol açan dezenformasyon ve aşırıcılık nasıl yayıldı? Sosyal medya şirketleri, insanların şiddete başvuracak kadar radikalleşmesini önlemek için ne yaptı?" ifadelerini kullandı.

Thompson onlarca kez talepte bulunmasına rağmen sorularına yanıt vermeyen bu sosyal medya yetkililerini en sonunda ifadeye çağırdıklarını ifade etti.

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