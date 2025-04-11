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Faciada can kaybı arttı!

Faciada can kaybı arttı!

04:0011/04/2025, Cuma
G: 11/04/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Facia sonucu yaralanan sayısının 500 olduğu açıklandı.
Facia sonucu yaralanan sayısının 500 olduğu açıklandı.

Karayipler ülkesi Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti Santo Domingo'da Salı günü Jet Set adlı gece kulübünün çatısının çökmesinin ardından enkaz altındakileri arama çalışmaları devam ediyor. Acil Durum Operasyon Merkezi, faciada hayatını kaybedenlerin sayısının 184'e yükseldiğini belirtti. Olayda yaralanan sayısının 500 olduğu açıklandı. İsrail ve Porto Riko'dan gelen ekiplerin de aralarında bulunduğu en az 300 personelin çelik ve levha parçalarından oluşan enkaz yığınlarını kaldırmak için 2 gün boyunca tüm gün çalıştığı ifade edildi.



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