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Dünya

Fanatik Yahudilerden resimli saygısızlık

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Cenin kentine düzenledikleri kanlı baskınlar sırasında bir camiyi işgal ederek hoparlörlerinden Yahudi duası okudu.

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:00 - 15/12/2023 Cuma
Güncelleme: 02:11 - 15/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Askerler işgal ettikleri bir camiye ayakkabılarıyla girdi; içlerinden biri caminin mihrabının önündeki mikrofonu alarak Yahudi duası okudu. Mikrofonu tutan asker, arkadaşları kendisini videoya alırken, Yahudilerin sabah ve akşam vakitlerinde okuduğu “Şema Yisrael” (Dinle Ey İsrail) duasını seslendirdi. Görüntülerde, Yahudi duasının caminin hoparlörlerinden yankılandığı, bu sırada bazı İsrail askerlerinin de güldüğü görüldü. Görüntüler büyük tepki çekti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, X’ten yaptığı paylaşımda, “Cenin Mülteci Kampı’na baskında bulunan İsrail askerlerinin buradaki bir camiye girerek ibadethanenin kutsallığını hiçe sayan provokasyonlarını şiddetle kınıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Fanatik Yahudilerden resimli saygısızlık

İşgalci İsrail, bir yandan Gazze’deki soykırımlarını sürdürürken diğer yandan Müslümanların kutsalına saldırmaya ve saygısızlığa da devam ediyor. Yahudi dini fanatikler, Gazze ve Batı Şeria’da Filistin halkına yönelik savaş nedeniyle işgalin dayattığı olağanüstü hali istismar ediyor.

AKSA’NIN DUVARLARINDA HANUKA’YI KUTLADILAR

Polis koruması eşliğinde sık sık Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen Yahudi fanatikler bu kez Işık Festivali olarak bilinen Yahudi Bayramı Hanuka bahanesiyle bir skandala imza attı. Mescid-i Aksa’nın El Halil Kapısı çevresindeki surlara Davut yıldızı, İsrail bayrağı ve 9 kollu şamdanı yansıttı. Burada eğlenip, şarkı söyleyerek provokasyonda bulundu. İşgal polisince korunan Yahudi fanatiklere, işgal belediyesinin meclis üyeleri de katıldı.



#İsrail
#Batı Şeria
#Siyonizm
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