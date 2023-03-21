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Dünya

Faşist kafa Filistinlileri reddetti

Paris’te yapılan bir toplantıda konuşan İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, bu kez de Filistinli diye bir milletin gerçekte var olmadığını iddia etti.

04:00 . 21/03/2023 Salı
Yeni Şafak
İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Paris'teki toplantıda ırkçı söylemlerde bulundu.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Paris'teki toplantıda ırkçı söylemlerde bulundu.

Aralık ayında göreve başlamasından bu yana Filistinlilere karşı birçok kez ırkçı açıklamalarda bulunan İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, bu kez de Filistinli diye bir milletin gerçekte var olmadığını iddia etti. Pazar günü Paris’te yapılan bir toplantıda konuşan Smotrich, Filistinli kavramının “20. yüzyılda Siyonizme karşı savaşmak için icat edildiğini” savunarak, skandal bir açıklamaya imza attı. Smotrich, “asıl gerçek” olduğunu öne sürdüğü tezini, Fransa ve ABD hükümetlerinin de duyması gerektiğini söyledi. Aşırı sağcı bakan, kendisini asıl Filistinli olarak tanımlamasına rağmen, daha önce soy isminin atalarının yaşadığı Ukrayna’nın Smotrich kentinden geldiğini söylemişti. Smotrich, mevcut İsrail kabinesinde, Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile birlikte en aşırılıkçı kanadı temsil ediyor.



#Ortadoğu
#Filistin
#İsrail
#Bezalel Smotrich
#Ukrayna
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