Fatura Bolton’a kesilecek

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ı Venezuela’daki darbe girişiminin başarısızlığa uğramasının sorumlusu olarak gördüğü öğrenildi. Amerikan Washington Post gazetesinin Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Trump ekibinin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu hafife aldığını ve Venezuela konusunda kendisini yanılttığını söyledi.

MADURO’YU HAFİFE ALDI

Haberde Trump’ın bu konuda Bolton’u sorumlu tuttuğu ifade edilirken, ABD liderinin ulusal güvenlik danışmanını ülkeyi “savaşa sürüklemekle” suçladığı ve Venezuela’da kendisini köşeye sıkıştırdığını söylediği iddia edildi.

Bolton ve diğer danışmanların Maduro’yu hafife almasından yakınan Trump’ın Maduro’yu “çetin ceviz” olarak tanımladığı belirtilen haberde, isimleri açıklanmayan yetkililerin, Beyaz Saray’daki danışmanların Maduro’nun geçen hafta ülkedeki olaylarla birlikte devrilmesini beklediklerini ifade etmesi dikkati çekti. Haberde, ABDli yetkililerin Maduro’nun devrilmesini artık uzun vadeli diplomatik bir mesele olarak gördüğü savunuldu.