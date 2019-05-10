Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Fatura Boltona kesilecek
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
AMERİKA

Fatura Bolton’a kesilecek

ABD Başkanı Trump, Venezuela’daki darbe girişiminin fiyaskoyla sonuçlanmasının faturasını Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton’a kesecek. Washington Post’a göre Trump, Bolton’ı ülkeyi savaşa sürüklemekle suçluyor. Haberde, Maduro’yu hafife aldıklarını düşünen Trump’ın, Venezuela liderini “çetin ceviz” olarak tanımladığı yer aldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton
​ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ı Venezuela’daki darbe girişiminin başarısızlığa uğramasının sorumlusu olarak gördüğü öğrenildi. Amerikan Washington Post gazetesinin Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Trump ekibinin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu hafife aldığını ve Venezuela konusunda kendisini yanılttığını söyledi.

MADURO’YU HAFİFE ALDI

Haberde Trump’ın bu konuda Bolton’u sorumlu tuttuğu ifade edilirken, ABD liderinin ulusal güvenlik danışmanını ülkeyi “savaşa sürüklemekle” suçladığı ve Venezuela’da kendisini köşeye sıkıştırdığını söylediği iddia edildi.

  • Bolton ve diğer danışmanların Maduro’yu hafife almasından yakınan Trump’ın Maduro’yu “çetin ceviz” olarak tanımladığı belirtilen haberde, isimleri açıklanmayan yetkililerin, Beyaz Saray’daki danışmanların Maduro’nun geçen hafta ülkedeki olaylarla birlikte devrilmesini beklediklerini ifade etmesi dikkati çekti. Haberde, ABDli yetkililerin Maduro’nun devrilmesini artık uzun vadeli diplomatik bir mesele olarak gördüğü savunuldu.

Daha çok endişe duyacaksın
GÜNDEM
Daha çok endişe duyacaksın
Hafterin en koyu destekçisi

Hafter'in en koyu destekçisi

Bir ayda ikinci kez soluğu darbecinin yanında aldı.
Ünlü tavukçuya FETÖden hapis

Ünlü tavukçuya FETÖ'den hapis

Gizli tanığın ifadeleri sonrası tutuklanmasına karar verildi.
Iğdırdaterör saldırısı

Iğdır'da
terör saldırısı

​Saldırıda 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı.
49 bin kişiye<br>iş kapısı olacak

49 bin kişiye
iş kapısı olacak

​Bakan sosyal medyada açıkladı: 6 bölge kuruldu.
Muvazzaflara<br>FETÖ operasyonu

Muvazzaflara
FETÖ operasyonu

Gözaltı listesinde 2 albay ve 3 yüzbaşı da var.
Beşiktaş'a<br>dünya yıldızı

Beşiktaş'a
dünya yıldızı

Başkan adayı seçim vaadini açıkladı.
Osmanlı'da <br>Ramazan cumaları

Osmanlı'da
Ramazan cumaları

​İlk cuma Ayasofya'da ikincisi Eyüp Sultan Camii'nde kılınırdı.

Listeye iki çizik daha

Listeye iki çizik daha

Öldürülen teröristlerden ikisi bakın kim çıktı.

Savaş kızışacak

Savaş kızışacak

Trump'ın talimatıyla gece yarısı yürürlüğe girdi.
Sağanak geliyor

Sağanak geliyor

​Meteorolojiden bazı bölge ve illere yağış uyarısı.
İsmi değişiyor

İsmi değişiyor

​Bankadan KAP'a beklenen açıklama yapıldı.
Daha çok<br>endişe duyacaksın

Daha çok
endişe duyacaksın

ABD, YSK'nın iptal kararına da tahammül edemedi.
Gözleri<br>Sevakin'de

Gözleri
Sevakin'de

Türkiye'ye tahsis edilen adayı kıskaca aldılar.
Ünlüleri fişleyip hedef gösterdiler

Ünlüleri fişleyip hedef gösterdiler

İmamoğlu'nun sloganını paylaşmayan ünlülere fişleme manşeti.
İptale götüren <br>123 kritik sandık

İptale götüren
123 kritik sandık

İşte belgelerden iptal kararının gerekçeleri...

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.