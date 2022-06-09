Dünya FBIdan Cumhuriyetçi Vali adayına gözaltı Duvara tırmanarak göstericileri galeyana getirdi
AMERİKA

FBI'dan Cumhuriyetçi Vali adayına gözaltı: 'Duvara tırmanarak göstericileri galeyana getirdi'

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Michigan eyaletinde Cumhuriyetçi vali adayı Ryan Kelley'i 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında yer aldığı gerekçesiyle gözaltına aldı. Kayıtlarda, Kelley'in 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında aktif olarak yer aldığı ve Kongrenin duvarlarına tırmandığına ilişkin görüntüler olduğu ve diğer göstericileri de galeyana getirdiği ifade edildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
FBIdan Cumhuriyetçi Vali adayına gözaltı: Duvara tırmanarak göstericileri galeyana getirdi
Ryan Kelley

Federal mahkeme kayıtlarında, Kelley'in Allendale kasabasındaki evinin bu sabah FBI tarafından basıldığı ve gözaltına alındığı belirtildi.

"DUVARA TIRMANARAK GÖSTERİCİLERİ GALEYANA GETİRDİ"

  • Kayıtlarda, Kelley'in 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınında aktif olarak yer aldığı ve Kongrenin duvarlarına tırmandığına ilişkin görüntüler olduğu ve diğer göstericileri de galeyana getirdiği ifade edildi.

Bugün mahkemeye çıkacağı aktarılan kayıtlarda, Kelley'in "giriş kısıtlaması olan bir binaya kasten girme", "düzeni bozacak eylemler", "bir kişi ya da mülk karşı fiziksel şiddet eylemi", "ABD mülküne karşı kasten zarar verme" olmak üzere toplam 4 suçla yargılanacağı kaydedildi.

ABD’de kâbus günü
DÜNYA
ABD’de kâbus günü

Kongre baskını raporu ortaya çıktı: 3 gün önce uyarı yapılmış
DÜNYA
Kongre baskını raporu ortaya çıktı: 3 gün önce uyarı yapılmış
FBIdan CumhuriyetçiVali adayına gözaltı

FBI'dan Cumhuriyetçi
Vali adayına gözaltı

​'Duvara tırmanarak göstericileri galeyana getirdi.'
Kimse dokunamıyor

Kimse dokunamıyor

​Defineciler öyle bir şey buldu ki görenler hayret etti
CHPli Atila Sertelin araç iddiasını TBMM yalanladı: Meclise alınmadan gönderildi

Hazine Bakanlığı: Bu süreci de başarıyla atlatacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Yüreğin yetiyorsa adaylığını açıkla.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Efes-2022 Tatbikatı'nda Yunanistan'a sert uyarı.

"Ucuz ekmek satmaması için uyardım dinlemedi."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.