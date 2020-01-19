Dünya FBIdan şok Riyad raporu
AMERİKA

FBI’dan şok Riyad raporu

ABD Federal Soruşturma Bürosu tarafından hazırlanan raporda, Suudi Arabistan hükümetinin ülkesinin imajını korumak için, ABD’de ağır suçlara karışan vatandaşlarını yargıdan kaçırdığı bildirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Suudi Arabistan’ın ABD’deki faaliyetlerine ilişkin Kongre tarafından talep edilen 29 Ağustos 2019 tarihli raporda, “ABD’de ağır suça karışmış Suudi Arabistan vatandaşları, neredeyse mutlak surette Riyad tarafından ABD’den kaçırılıyor” ifadesi kullanıldı. Riyad hükümetinin, krallığın “ayıbını örtmek” amacıyla böyle bir yönteme başvurduğu belirtilen FBI raporunda, “ABD hükümeti Suudi Arabistan ile doğrudan bu konuyu görüşmez ve bu konuda iş birliğini temin etmezse, Suudi yetkililerin yakın zamanda bu faaliyetlerine son verecekleri mümkün görünmüyor” değerlendirmesinde bulunuldu.

Riyad’ın, ABD’nin Oregon eyaletinde üniversite eğitimi gördükleri sırada, taksirle adam öldürme, tecavüz ve çocukların cinsel istismarı suçlarını işleyen 5 Suudi gencin ortadan kaybolmasına yardım ettiği ortaya çıkmıştı.

USULSÜZLÜKLER BELGELENDİ

  • Riyad’ın ABD ve Kanada’da Kanada’da çeşitli suçlar nedeniyle haklarında soruşturma açılan bazı vatandaşlarını kefaletlerini ödeyerek hapisten çıkardığı ve bu kişilerin sahte pasaportlarla ülkeden ayrılmalarına yardımcı olduğu ABD merkezli haber kanalları tarafından daha önce gündeme taşınmıştı. Ancak söz konusu çalışma, Riyad’ın ABD’de giriştiği bu tür usulsüzlükleri resmi olarak belgelemesi açısından önem taşıyor. Büyük bir kısmı gizli bırakılan raporun kamuya açık kısmında, Suudi yetkililerin vatandaşlarını nasıl kaçırdığına ilişkin bilgilere ise yer verilmedi.

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