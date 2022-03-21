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FETÖ Bosna’da yakalandı: Kütüphaneden çıktı

Bosna Hersek’teki okullarını el konulmasını engellemek için kağıt üzerinde başka ülkelere devreden FETÖ, daha fazla saklanamadı. FETÖ’nün Saraybosna’daki Burç Üniversitesi’nin (çevrimiçi) kütüphanesinde elebaşı Fetullah Gülen’e ait Türkçe, İngilizce ve Boşnakça onlarca kitap olduğu ortaya çıktı. Öğrenciler "Din kültürü dersinden not almak için Gülen’in kitabını okumaya mecbur edildikleri" için isyanda.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
FETÖ Bosna’da yakalandı: Kütüphaneden çıktı
Arşiv

Bosna Hersek’teki okulları, el konulmasını engellemek için kağıt üzerinde başka ülkelere devreden FETÖ, daha fazla gizlenemedi. FETÖ’nün Saraybosna’daki Burç Üniversitesi’nin (çevrimiçi) kütüphanesinde elebaşı Fetullah Gülen’e ait Türkçe, İngilizce ve Boşnakça onlarca kitap olduğu ortaya çıktı. Bosna Hersek basınında haberin yayınlanmasının ardından panikleyen örgüt, apar topar kitapları yayından kaldırdı. Bu okullarda eğitim gören öğrenciler de sosyal medyadan kendilerine zorla Gülen’in kitaplarının okutulduğunu belirterek isyan etti.

ZORLA OKUTTURUYOR

  • Sosyal medyada okuldaki tecrübesini paylaşan bir öğrenci, “Din kültürü dersinden not almak için bizi Gülen’in kitabını okumaya mecbur etmeye çalışmalarını ve ben bunu reddettiğimde ceza tehditleriyle birlikte müdürle konuşmaya göndermelerini asla affetmeyeceğim. Fırına gitmek için dahi ‘abiden’ izin almamız gerekiyordu. Eğer abi izin vermezse o gece aç kalırdık” diye yazdı.

BORÇ BATAĞINDALAR

Öte yandan 16 Temmuz darbe girişiminin ardından öğrenci bulmakta zorlanan FETÖ okularının borç batağında olduğu ortaya çıkmıştı. 31 Aralık’ta yayınlanan vergi borcu listesinde FETÖ kurumları ilk sıralarda yer alıyordu. Örgütün hala borçlarını ödeyemediği öğrenildi. Aynı zamanda okullarda görev yapan personele bile maaş ödemekte zorlanıldığı ifade edildi.

KAĞIT ÜZERİNDE DEVİR

  • 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Balkan yapılanmasını gizlemek isteyen FETÖ okullarını kağıt üzerinde ABD ve Avrupalı şirketlerin üzerine geçirmişti. Bu kapsamda Bosna Hersek’teki okullar önce ABD’lilere sonra da İngilizlere devredilmişti.

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