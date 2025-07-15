Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Filipinler'de 5,8 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 5,8 büyüklüğünde deprem

09:3915/07/2025, Salı
G: 15/07/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Filipinler, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.
Filipinler, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Filipinler'in kuzeyindeki Ilocos Norte eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, yerel saatle 10.30 sularında meydana gelen depremin merkez üssünün, Ilocos Norte eyaletine bağlı Pasuquin kasabasının yaklaşık 29 kilometre kuzeybatısı olduğunu duyurdu.


Yerin 27 kilometre derinliğinde gerçekleşen 5,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin henüz can veya mal kaybı bildirilmedi.


Sarsıntının komşu Cagayan, Ilocos Sur, Isabela ve Abra eyaletlerinden de hissedildiği kaydediliyor.


Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden Filipinler, "ateş çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.




#DEPREM
#Filipinler
#Sismoloji Enstitüsü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Çeyrek altın bugün ne kadar, kaç TL oldu? 15 Temmuz 2025 güncel altın fiyatları