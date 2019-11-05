Dünya Filistin arazilerine el koyacak
ORTADOĞU

Filistin arazilerine el koyacak

İşgalci güç İsrail makamları, son 3 günde işgal altındaki Batı Şeria’da Yahudi yerleşim birimlerinin altyapı projeleri için Filistin’in yüzlerce dönüm arazisine el koymak üzere 16 karar çıkardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İşgalci İsrail askerleri
İşgalci İsrail askerleri

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi Başkanı Velid Assaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria’da yeni bir durum oluşturup Filistin yönetimine ait hazine topraklarına el koymak için 16 yeni karar çıkardığını söyledi.

NİHAİ HEDEF İLHAK

Kararın nihai hedefinin Batı Şeria’yı tamamen İsrail tarafından ilhakı olduğu değerlendiriliyor. Bu kararlara dayanarak İsrail’in Filistinlilerin yüzlerce dönüm arazisine el koyacağına dikkati çeken Assaf, Tel Aviv yönetiminin el koyacağı topraklar ile yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini birbirine, Kudüs’e ve diğer İsrail kentlerine bağlayacak çevre yolları yapmayı amaçladığını ifade etti. İsrail’in Yahudi yerleşim birimlerinin altyapı projeleri için el koyacağı toprakların Filistin yönetimine ait hazine toprakları olduğunu vurgulayan FKÖ yetkilisi, bu kararlar çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria’nın tüm kentlerinden toprak alınacağını dile getirdi. Assaf, Tel Aviv yönetiminin bu kararlarla işgal altındaki Filistin toprakları üzerindeki egemenliğini pekiştirmeyi hedeflediğini, İsrail’in bu şekilde Filistinlilerin doğal kaynaklarını “sömürürken” Filistin halkını devre dışı bıraktığını belirtti.

Rakamlarla yasa dışı yerleşimler

  • Filistin resmi verilerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te 150 Yahudi yerleşim birimi ve İsrail tarafından da "illegal" kabul edilen 116 küçük yerleşim biriminde 653 bin 621 Yahudi yerleşimci yaşıyor. Yerleşim yerlerinin yüzde 47'si Kudüs çevresinde bulunuyor. Yahudi yerleşim birimleri Batı Şeria topraklarının yüzde 10'unu işgal ediyor. İsrail bunun yanı sıra Batı Şeria topraklarının yüzde 18'ini askeri gerekçelerle işgal ederken, yüzde 12'sini Ayrım Duvarı'yla bölüyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Aralık 2016'da aldığı 2334 sayılı kararla, İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında tüm yerleşim faaliyetlerini derhal durdurmasını talep etmişti. Tüm Yahudi yerleşim yerlerini yasa dışı kabul eden uluslararası toplum, bu uygulamayı ayrıca iki devletli çözümün önündeki en büyük engellerden biri olarak değerlendiriyor.

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