Dünya Filistin Başbakanı Iştiyyeden uluslararası topluma çağrı Çifte standardı durdurun
ORTADOĞU

Filistin Başbakanı Iştiyye'den uluslararası topluma çağrı: Çifte standardı durdurun

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Filistin halkının topyekun İsrail saldırısına maruz kaldığını söyledi. Iştiyye konuşmasında, uluslararası topluma "çifte standardı" durdurma çağrısında bulundu.

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Haber Merkezi AA
Filistin Başbakanı Iştiyyeden uluslararası topluma çağrı: Çifte standardı durdurun
Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye basın toplantısı düzenledi.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye Ramallah'taki başbakanlık binasında, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hakkında basın toplantısı düzenledi.

  • Iştiyye konuşmasında, uluslararası topluma "çifte standardı" durdurma çağrısında bulundu.

İsrail’in Gazze’ye yönelik hava saldırılarına ve Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskınlara işaret eden Iştiyye, saldırı ve baskınların yaklaşan İsrail seçimlerinde rakip partiler için propaganda aracı olduğunu söyledi. İştiyye, "Filistin halkı kapsamlı ve sürekli İsrail saldırısına maruz kalıyor." dedi.

"Gazze'ye karşı her yıl yenilenen bu saldırganlığın derhal durdurulmasını" isteyen Iştiyye, Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) sunulan dosyalara İsrail'in işlediği bu suçların da ekleneceğini aktardı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) Filistin halkına koruma sağlanması için "ciddi ve uygulanabilir bir karar almaya" çağıran Iştiyye, Filistin yönetimi olarak BMGK'nin kınamaktan daha fazlasını yapmasını istediklerini söyledi.

Iştiyye ayrıca, insan hakları meseleleri, uluslararası krizler ve çatışmalarla mücadelede uygulanan çifte standart politikalarından muzdarip olduklarını sözlerine ekledi.

AA

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı ve Mescid'i Aksa baskını

İsrail'in İslami Cihad'a ait noktaları hedef aldığı gerekçesiyle 5 Ağustos'ta başladığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları havadan ve karadan devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne üçüncü gününde devam eden saldırılarında ölü sayısının 32'ye, yaralı sayısının 275'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı. Gazze'den atılan roketler sonucundaysa İsrail tarafında henüz bir can kaybı yaşanmadı.

Gazze'ye yönelik saldırılar devam ederken, fanatik Yahudi yerleşimciler bugün, İsrail polisinin eşliğinde gruplar halinde Meğaribe Kapısı'ndan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

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