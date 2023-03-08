Filistin: Depremin etkilerine karşı göğüs germek için Türkiye ile el eleyiz

Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Hatem el-Bekri.
Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Hatem el-Bekri, ülkesinin depremin etkilerine karşı elinden gelen desteği verdiğini ve Türkiye'nin zarar gören bölgelerin yeniden imarını, en kısa zamanda gerçekleştireceğine inandığını söyledi.
Bekri, yaptığı açıklamada, Filistin'in Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaşandığı ilk günden itibaren Türkiye ve Suriye'ye yardım için harekete geçtiğini belirtti.
Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığının, Devlet Başkanı Mahmud Abbas ve Başbakan Muhammed Iştiyye'nin talimatıyla depremzedelere yardım için kampanya başlattığını hatırlatan Bekri, vatandaşların yaptığı bağışlarla camilerde ve bakanlığın banka hesaplarında yaklaşık 2 milyon dolar toplandığını kaydetti.
Filistin heyetinin, Türkiye'deki deprem bölgelerini ziyaret ettiğini, AFAD ve Türk Kızılay gibi Türkiye'deki yardım kuruluşları aracılığıyla yardımlarını ulaştırdığını aktaran Bekri, Türkiye'ye 200 bin dolar maddi destek verildiğini, Türk kurumlarıyla koordine içinde 20 bin uyku tulumu hazırlandığını ve ilerleyen günlerde depremzedelere gönderileceğini bildirdi.
Bekri, Filistin'in Ankara Büyükelçiliğinin de Türk halkına ve depremden etkilenen 500 Filistinli aileye yardımda önemli rol oynadığını söyledi.
'Türkiye yaşadığı bu krizden en kısa sürede çıkacak'
Filistin Vakıflar ve Din İşleri Bakanı Hatem el-Bekri, Türklerin kendi içindeki dayanışmasından ve Türk hükümetinin depremzelere yardım çalışmalarından da övgüyle söz etti.