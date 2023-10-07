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Dünya

Filistin Sağlık Bakanı tüm hastanelerde acil durum ilan etti

Filistin Sağlık Bakanı Mai Al-Kaila, sebebiyle Filistin’deki tüm hastanelerde acil durum ilan ettiğini duyurdu.

14:24 . 7/10/2023 Cumartesi
DHA
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

Filistin Sağlık Bakanı Al-Kaila, hastanelere gerekli tıbbi malzeme, ilaç ve kan ünitelerinin sağlanması talimatını verdiğini ve Batı Şeria'daki tüm hastanelerin işgal altındaki Gazze Şeridi'nden gelen yaralıları kabul etmeye hazır olduğunu belirtti.

#Filistin
#İsrail
#Hastane
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