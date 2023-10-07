Filistin Sağlık Bakanı tüm hastanelerde acil durum ilan etti

Filistin Sağlık Bakanı Al-Kaila, hastanelere gerekli tıbbi malzeme, ilaç ve kan ünitelerinin sağlanması talimatını verdiğini ve Batı Şeria'daki tüm hastanelerin işgal altındaki Gazze Şeridi'nden gelen yaralıları kabul etmeye hazır olduğunu belirtti.