Filistin Sağlık Bakanı tüm hastanelerde acil durum ilan etti

Hamas işgalci İsrail'e karşı 'Aksa Tufanı' isimli operasyon başlattı: 20 dakikada 5 bin roket fırlatıldı
Hamas'ın silahlı kanadı Izzeddin Kassam, İsrail'e karşı "Aksa Tufanı" isimli bir operasyon başlattıklarını duyurdu. Hamas'ın askeri kanadı, operasyonun ilk 20 dakikasında Gazze'den İsrail'e 5 bin roket ateşlediklerini de belirtti. Saldırıların ardından İsrail ordusundan yapılan açıklamada, “Savaş durumu alarmı ilan ediyoruz. Sınıra yakın bölgelerdeki halkımıza korunaklı bölgelere yakın durmaları talimatı veriyoruz. Hamas saldırıların sonucuna katlanacak” ifadelerine yer verildi. İzzeddin Kassam Tugayları'nın başlattığı saldırıda 22 İsrailli öldü, 70'ten fazla kişi ağır yaralandı.