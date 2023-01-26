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Dünya

Filistin’de 3 günlük ulusal yas ilan edildi

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail güçlerinin Cenin’e gerçekleştirdiği baskında 9 Filistinlinin hayatını kaybetmesi nedeniyle 3 günlük yas ilan etti.

16:43 . 26/01/2023 Perşembe
IHA
Ulusal yas ilan edildi

Ulusal yas ilan edildi

İsrail güçlerinin Filistin’in işgal altındaki Batı Şeria bölgesinin kuzeyinde yer alan Cenin şehrine ve mülteci kampına sabah saatlerinde gerçekleştirdiği baskında biri yaşlı kadın olmak üzere toplam 9 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yaşanan can kayıpları nedeniyle 3 günlük yas ilan etti. Abbas’ın “Cenin mülteci kampındaki katliamda şehit düşenler için yas tutulması” amacıyla bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdiği bildirildi.

Cenaze törenine binlerce kişi katıldı

Sabah saatlerinde düzenlenen baskında hayatını kaybedenler için cenaze töreni gerçekleştirildi. Binlerce kişinin katıldığı törende “Şehitler için intikam” sloganları atıldı.


İsrail Batı Şeria'da Filistinlilere ait 8 evi yıktı
İsrail Batı Şeria'da Filistinlilere ait 8 evi yıktı

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait 8 evi "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yerle bir etti. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri, Eriha ve El-Halil kentlerindeki iki köye buldozerler eşliğinde baskın yaptı. Baskınlarda Eriha kentindeki Ed-Deyuk köyünde 6, El-Halil'e bağlı Maayn köyünde 2 ev, "ruhsatsız olduğu" gerekçesiyle yıkıldı. Filistinlilere ait evlerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın "C bölgesi"nde olduğu belirtildi. İsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları "ruhsatsız" olduğu gerekçesiyle yıkarken, Filistinlilerin ruhsat almak için verdiği çabalar İsrail makamlarının engelleyici uygulamaları nedeniyle çoğunlukla başarısızlıkla sonuçlanıyor. Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı. Batı Şeria'nın yüzde 18'ini kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.

#Filistin
#İsrail
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#yas
30 dakika önce
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Filistin’de 3 günlük ulusal yas ilan edildi
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