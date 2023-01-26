Filistin’de 3 günlük ulusal yas ilan edildi

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Ulusal yas ilan edildi
İsrail güçlerinin Filistin’in işgal altındaki Batı Şeria bölgesinin kuzeyinde yer alan Cenin şehrine ve mülteci kampına sabah saatlerinde gerçekleştirdiği baskında biri yaşlı kadın olmak üzere toplam 9 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yaşanan can kayıpları nedeniyle 3 günlük yas ilan etti. Abbas’ın “Cenin mülteci kampındaki katliamda şehit düşenler için yas tutulması” amacıyla bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdiği bildirildi.
Sabah saatlerinde düzenlenen baskında hayatını kaybedenler için cenaze töreni gerçekleştirildi. Binlerce kişinin katıldığı törende “Şehitler için intikam” sloganları atıldı.