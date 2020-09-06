Filistin’de direniş çağrısı büyüyor

Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE), Filistin davasına ihanet ederek İsrail’le anlaşma yoluna gitmesi sonrası Filistin’den işgale ve işgal destekçilerine karşı direniş sesleri yükselmeye devam ediyor. Önceki gün çok yönlü direniş kararı alan Filistinli gruplardan Hamas’ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, “Her türlü direnişi, silahlı direniş ile çelişmeyecek tüm halk direniş şekillerini bizler destekliyoruz. Direnişin başında ve zirvesinde silahlı direniş geliyor” dedi.

DÖRT ÖNCELİĞE BAĞLI

Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta binlerce Filistinli mülteciye konuşan Heniyye, önceliklerinin başında mültecilerin yurtlarına dönüşü olduğunu ve sabitelerden taviz verilmeyeceğini söyledi. Stratejik dört önceliğe bağlı olduklarını belirten Heniyye, bunların başında geri dönüş ve direniş geldiğini dile getirdi.

OYNAT 00:56 BAE’de ‘Küçük İsrail’: Yahudi topluluğu kuruldu BAE ve İsrail arasında son yıllardaki yakınlaşmanın bir sonucu olarak farklı ülkelerden gelen 3 bine yakın Yahudi “BAE Yahudi Topluluğu”nu kurdu ve Twitter hesabı açtı. Grubun paylaştığı bir videoda BAE yetkilileri ve ordusu için İbranice dualar okunuyor.





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Düşmanla stratejik tercihin direniş olduğunu ifade eden Heniyye şu ifadeleri kullandı: “İkinci öncelik direnişten vazgeçme yoktur. Her türlü direnişi, silahlı direniş ile çelişmeyecek tüm halk direniş şekillerini bizler destekliyoruz. Direnişin başında ve zirvesinde silahlı direniş geliyor.” Heniyye, üçüncü önceliğin ulusal birlik için var güçle çalışmak olduğunu aktardı. Ulusal birlikten maksadın yalnızca Batı Şeria ile Gazze arasında olmadığını hatırlatan Heniyye, her nerede var ise tüm güçler arasındaki ulusal birlikten bahsettiğini ifade etti. Heniyye dördüncü önceliklerinin İslam ve Arap dünyası ile ilişkilerin sıraya konulması olduğunu vurguladı.

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İSRAİL DÜŞMANDIR

Öte yandan Heniyye, Sabra ve Şatilla Katliamı Şehitler Mezarlığı’nı ziyaret etti. Heniyye, mezarlıkta yaptığı konuşmada, İsrail’e hitaben, “Bu kanlar, tüfekler ve füzeler, siz Filistin topraklarından ayrılıncaya kadar sizi takip edecek ve kovalayacaktır. Bu iğrenç katliamda Filistin kanıyla Lübnan kanı birbirine karıştı” ifadelerini kullandı. Şehitlerin kanının Filistin halkının ve Lübnan’ın büyüklüğüne şahitlik yapmaya ve işgalcilerin peşini bırakmayan bir lanet olmaya devam edeceğini kaydeden Heniyye, şöyle devam etti: “İsrail, ne komşumuz, ne dostumuz ne de müttefikimizdir. İsrail düşmandır ve bu kanlar gözümüzün önünde durdukça da düşman olarak kalacaktır.” Heniyye, “Filistin direnişi, Sabra ve Şatilla katliamı şehitlerinin intikamını ancak Filistin topraklarındaki siyonist projeyi yok etmekle almış olur” diye konuştu.