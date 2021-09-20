Dünya Direnişin yeni sembolü
ORTADOĞU

Direnişin yeni sembolü

Gazze’de ressamlar, 6 Eylül’de İsrail hapishanesinden kaçan ve dün itibarıyla tamamı yakalanan 6 Filistinliye destek amacıyla duvar resimleri çizdi. İslami Cihad Hareketi’nin liderlerinden Muhammed Şellah, kaçışın zaferinin Filistin halkının hafızasına kazınacağını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Filistinde direnişin yeni sembolü
Gazze Şeridi'nde çizilen duvar resimleri

Gazze Şeridi’nde ressamlar, 6 Eylül’de İsrail hapishanesinden kaçan ve dün itibarıyla tamamı yakalanan 6 Filistinliye destek amacıyla duvar resimleri çizdi. Hapishaneden kaçışa dair genel çizimlerin yer aldığı çalışmada, ayrıca dikenli incirlerin içinden kaşık tutan bir elin çıkışı da resmedildi.

Resimlerin arka planında ise Filistinlilerin kaçtığı Gilbao Hapishanesi’nin duvarlarının çizimine yer verildi. Filistin İslami Cihad Hareketi liderlerinden Muhammed Şellah, çizimlerle kaçış zaferinin Filistin halkının hafızasına kazınacağını ve hapishanelerde acı çeken Filistinlilerin unutulmayacağını ifade etti.

İsrail Gilboa Hapishanesi'nden kaçan 2 Filistinli daha yakalandı
OYNAT 00:48
İsrail Gilboa Hapishanesi'nden kaçan 2 Filistinli daha yakalandı
İşgalci İsrail güçleri, Gilboa Hapishanesi'nden kaçan Filistinli tutuklulardan son ikisinin de işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde yakalandığı belirtildi. İsrail ordusu gece düzenledikleri operasyona ait görüntüleri paylaştı.

Açıklamada, aranan iki firari tutuklunun kaldığı evin, İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'in verdiği istihbarat üzerine tespit edildiği ve herhangi bir direniş göstermeden İsrail güçlerince yakalandıkları kaydedildi.

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