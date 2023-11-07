Filistin'den acil sahra hastanesi talebi

İsrail ablukası ve bombaları altında hayatta kalma mücadelesi verilen Gazze’de, sağlık sistemi tamamen çöktü. İsrail bombaları, yakıt ve ekipman eksiği nedeniyle onlarca hastane kullanılamaz hale geldi. Filistin Sağlık Bakanı Mey el-Keyle, Gazze’deki sağlık sektörünün son durumuna ilişkin bilgi verdi. Gazze’deki hastanelerin çalışmaya devam edebilmesi için yakıta, elektriğe ve tıbbi malzemeye ihtiyaç olduğunu vurgulayan Keyle, saldırılar ve yakıt olmaması nedeniyle 16 hastane ile 51 sağlık ocağının hizmet dışı kaldığını söyledi.

24 BİNİ AŞKIN YARALI VAR

Normal şartlarda bile Gazze’deki hastanelerde yatak sayısının yeterli gelmediğine dikkati çeken Keyle, 16 hastanenin hizmet dışı kalmasının ve saldırılarda 24 bini aşkın kişinin yaralanmasının yatak sayısında büyük eksiklik yaşanmasına neden olduğunu kaydetti.

YAKIT VE İLAÇ GEREKİYOR

Hastaların steril olmayan ortamlarda, hastane koridorlarında ve telefon ışığıyla ameliyat edildiğini aktaran Keyle, Gazze’de sahra hastaneleri kurulması gerektiğini dile getirdi. Keyle, dünyaya ve uluslararası kuruluşlara, yaralıların Mısır’daki hastanelere gönderilmesi, Gazze’ye yakıt ve tıbbi malzeme girişine izin verilmesi için harekete geçme çağrısı yaptı.

BM tahliye edilen yaralıları korusun!

Gazze Şeridi’ndeki saldırılarında bütün ahlaki ve insani değerleri ayaklar altına alan terörist İsrail ordusunun Mısır’a tedavi için yaralıları taşıyan ambulansı bombalamasının ardından Gazze Şeridi’ndeki Filistin hükümeti Birleşmiş Milletler’e (BM) çağrıda bulundu.

ARAÇLAR EŞLİK ETMELİ

Gazze hükümetine bağlı Medya Ofisi’nden yapılan açıklamada, İsrail’in muhtemel saldırılarından korunması için Gazze’den yola çıkan konvoylara Refah Sınır Kapısı’na kadar Uluslararası Kızılhaç Örgütü ve BM’ye ait araçların eşlik etmesi gerektiği belirtildi. Açıklamada, İsrail ordusunun yaralılar dahil 4 günden beri Gazze’nin kuzeyinden güneyine kimsenin geçişine izin vermediği ifade edildi.







