Dünya Filistinden BMye çağrı
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Filistin'den BM'ye çağrı

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Birleşmiş Milletlerden (BM) işgal altındaki Batı Şeria'da gözlemci devriye ekipleri görevlendirmesini talep etti.

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Haber Merkezi AA
Filistinden BMye çağrı
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Başbakan Iştiyye, Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Filistin kabinesinin haftalık olağan toplantısında yaptığı açıklamada, Nablus'ta bir Yahudi yerleşimcinin aracıyla 2 Filistinli kardeşi ezerek öldürdüğü olayı hatırlatarak, buna tepki gösterdi.

Gözlemci devriye talebi

İşgalci İsrail askerlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin Batı Şeria'da gerginliği tırmandırdığını söyleyen Iştiyye, Filistin'deki BM personelinden Batı Şeria'da yollarda ve Yahudi yerleşimcilerin hedef aldığı bölgelerde gözlemci devriyeler görevlendirmesini istedi.

BM'nin Filistin'de 400'ün üzerinde aracı, binden fazlada çalışanı bulunduğunu kaydeden Iştiyye, "BM, İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin eylemlerini belgelemek için personelini eğitebilir." dedi.

Kudüs Valiliğinden 18 Aralık'ta yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyindeki Zatera kontrol noktasında bir Yahudi yerleşimcinin aracıyla çarptığı Muhammed Mutir ve Mühenned Mutir kardeşlerin yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.

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