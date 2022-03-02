Filistin’den çal İsrail’e ver

ABD yönetiminin işgal altındaki Filistin devletini yok sayan uygulamalarına bir yenisi daha eklendi. New York savcıları, işgal altındaki Batı Şeria’dan çalınan ve yine o bölgede keşfedilen 180 parçalık tarihi eser koleksiyonunu, “yasal yetkiye sahip olduğu” gerekçesiyle İsrail’e iade etmeye yönelik hukuksuz bir karara imza atmaya hazırlanıyor.

YAHUDİ İŞ ADAMI ÇALDI

70 milyon dolar değerindeki çalıntı tarihi eserler, ABD’li Yahudi iş adamı Michael Steinhardt’ın koleksiyonundan çıkmıştı. Manhattan Bölge Savcılığı, Steinhardt hakkında soruşturma başlatmıştı. Savcılık ardından iş adamıyla anlaşmaya vardığını açıklayarak tarihi eserlerin çalındıkları ülkelere iade edileceğini duyurmuştu.

Michael Steinhardt

180 PARÇALIK KOLEKSİYON

Bu karar doğrultusunda çalınan eserlerin Filistin’e iade edilmesi gerekiyordu. Ancak beklenenin aksine New York Mahkemesi çalınan malların yasal yetkisinin İsrail’e ait olduğunu hükmetti. Savcılar, “Yağma ya İsrail sınırları içindeki bir bölgede ya da İsrail’in yasal yetki kullandığı bir bölgede gerçekleşti” ifadeleriyle kararlarını gerekçelendirdi. 180 parçalık koleksiyonun içerisinde bulunan tarihi eserlerin 40 parçalık kısmının işgal altındaki Batı Şeria topraklarında keşfedildiği belirtiliyor. MÖ. 600’lü yıllardan kalma bir Carnelian balık tılsımı ve Demir Çağ döneminden kalma bir kaşığın, İsrail’in Filistin sivil kontrolünde olduğunu kabul ettiği bölgelerde bulunduğu aktarıldı. Antikaların bir bölümünün ise Batı Şeria’nın tam İsrail kontrolü altındaki bir Filistin toprağı olan sözde C Bölgesi’nde bulunduğu kaydedildi.

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9 BİN YILLIK TAŞ MASKELER

Steinhardt’ın koleksiyonundaki en değerli parçaların, 2 milyon dolardan fazla değere sahip olduğuna inanılan beş parçalı bir taş maske seti olduğu belirtildi. MÖ 7000’den kalma maskelerin, bilim otoritelerince dünyanın en eski maskeleri arasında olduğu kabul görürken, taş maskelerin törenlerde ölülerin ruhlarını temsil etmek için kullanıldığı kaydedildi. Filistin Turizm ve Arkeoloji Bakanlığı Başkanı Wael Hamamra, maskelerin hem İsrail’i hem de Batı Şeria’yı kapsayan Judean Çölü’nde bulunduğunu ancak kesin olarak Filistin topraklarından yağmalandığını belirtti.

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