Dünya Filistinden çal İsraile ver
ORTADOĞU

Filistin’den çal İsrail’e ver

New York savcıları, işgal altındaki Batı Şeria’dan çalınan antikaları, İsrail’in “yasal yetkiye” sahip olduğunu iddia ederek Filistinlilere vermeyi reddeden hukuksuz bir karara imza atmaya hazırlanıyor. Oysa 70 milyon dolar değerindeki 180 parçalık koleksiyonun “çalındıkları ülkelere iade edileceği”ne dair karar bulunuyor.

Abone Ol Google News
Muhammed Vefa Yürekli Yeni Şafak
Filistin’den çal İsrail’e ver
70 milyon dolar değerindeki çalıntı tarihi eserler, ABD’li Yahudi iş adamı Michael Steinhardt’ın koleksiyonundan çıkmıştı.

ABD yönetiminin işgal altındaki Filistin devletini yok sayan uygulamalarına bir yenisi daha eklendi. New York savcıları, işgal altındaki Batı Şeria’dan çalınan ve yine o bölgede keşfedilen 180 parçalık tarihi eser koleksiyonunu, “yasal yetkiye sahip olduğu” gerekçesiyle İsrail’e iade etmeye yönelik hukuksuz bir karara imza atmaya hazırlanıyor.

YAHUDİ İŞ ADAMI ÇALDI

  • 70 milyon dolar değerindeki çalıntı tarihi eserler, ABD’li Yahudi iş adamı Michael Steinhardt’ın koleksiyonundan çıkmıştı. Manhattan Bölge Savcılığı, Steinhardt hakkında soruşturma başlatmıştı. Savcılık ardından iş adamıyla anlaşmaya vardığını açıklayarak tarihi eserlerin çalındıkları ülkelere iade edileceğini duyurmuştu.

Michael Steinhardt
Michael Steinhardt

180 PARÇALIK KOLEKSİYON

Bu karar doğrultusunda çalınan eserlerin Filistin’e iade edilmesi gerekiyordu. Ancak beklenenin aksine New York Mahkemesi çalınan malların yasal yetkisinin İsrail’e ait olduğunu hükmetti. Savcılar, “Yağma ya İsrail sınırları içindeki bir bölgede ya da İsrail’in yasal yetki kullandığı bir bölgede gerçekleşti” ifadeleriyle kararlarını gerekçelendirdi. 180 parçalık koleksiyonun içerisinde bulunan tarihi eserlerin 40 parçalık kısmının işgal altındaki Batı Şeria topraklarında keşfedildiği belirtiliyor. MÖ. 600’lü yıllardan kalma bir Carnelian balık tılsımı ve Demir Çağ döneminden kalma bir kaşığın, İsrail’in Filistin sivil kontrolünde olduğunu kabul ettiği bölgelerde bulunduğu aktarıldı. Antikaların bir bölümünün ise Batı Şeria’nın tam İsrail kontrolü altındaki bir Filistin toprağı olan sözde C Bölgesi’nde bulunduğu kaydedildi.

9 BİN YILLIK TAŞ MASKELER

  • Steinhardt’ın koleksiyonundaki en değerli parçaların, 2 milyon dolardan fazla değere sahip olduğuna inanılan beş parçalı bir taş maske seti olduğu belirtildi. MÖ 7000’den kalma maskelerin, bilim otoritelerince dünyanın en eski maskeleri arasında olduğu kabul görürken, taş maskelerin törenlerde ölülerin ruhlarını temsil etmek için kullanıldığı kaydedildi. Filistin Turizm ve Arkeoloji Bakanlığı Başkanı Wael Hamamra, maskelerin hem İsrail’i hem de Batı Şeria’yı kapsayan Judean Çölü’nde bulunduğunu ancak kesin olarak Filistin topraklarından yağmalandığını belirtti.

Nekbe belgeleri yayınlandı
DÜNYA
Nekbe belgeleri yayınlandı

Filistin'in iki asırlık kahvehanesi İsrail'in baskılarına rağmen direniyor
DÜNYA
Filistin'in iki asırlık kahvehanesi İsrail'in baskılarına rağmen direniyor

Nefes alamıyoruz ama yine de gitmeyiz
DÜNYA
Nefes alamıyoruz ama yine de gitmeyiz
Rusyanın duyurususonrası kaçış başladı

Rusya'nın duyurusu
sonrası kaçış başladı

​Tren istasyonlarında izdiham meydana geldi.
İnsan değilsiniz

İnsan değilsiniz

​İsrail'den 12 yaşındaki Filistinli kıza öldüresiye dayak.
Rusya-Ukrayna savaşında yedinci gün: Dakika dakika bölgedeki son gelişmeler

O MGK'nın<br>tutanakları açıklansın

O MGK'nın
tutanakları açıklansın

​Birçok gerçek açığa çıkacak.
'Hava sahamızı tüm Rus uçaklarına kapattık'

'Hava sahamızı tüm Rus uçaklarına kapattık'

​ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı hakkında konuştu.
En kötü senaryo

En kötü senaryo

Savaş kanlı ve uzun olacak.
TVNET Ukrayna'da

TVNET Ukrayna'da

​Halk sokak savaşına hazırlanıyor.
Elektrik faturaları düşecek

Elektrik faturaları düşecek

​Hanede yüzde 14 esnafa yüzde 25.
Rusya'ya dijital kuşatma

Rusya'ya dijital kuşatma

​Facebook, Twitter ve Youtube savaşa katıldı.
Gövde gösterisi

Gövde gösterisi

​TCG Anadolu denize açıldı.
Vakalar düşüşe geçti

Vakalar düşüşe geçti

​Yoğun bakım yükü iki yılın en düşüğünde.
'Yeni ufuklara odaklandık'

'Yeni ufuklara odaklandık'

​THY 2021 yılını 959 milyon dolar net kârla kapattı.

PKK'lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

​Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ukrayna-Rusya görüşmelerinin detaylarını anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.