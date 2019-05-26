Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Dünya Filistinden enerji adımı
Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
ORTADOĞU

Filistin’den enerji adımı

Filistin İsrail’e bağımlılığını azaltacak ilk güneş santralini açmaya hazırlanıyor. Eriha şehrinde kurulan güneş enerjisi santrali, Filistin’in elektrik ihtiyacının yüzde 20’sini karşılayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Filistin Yatırım Fonunun desteğiyle kurulan güneş enerjisi santrali.
Filistin Yatırım Fonunun desteğiyle kurulan güneş enerjisi santrali.

100 BİN METREKARELİK ALANDA

Elektriğinin çoğunu İsrail’den satın alan Filistin, elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 20’sini güneşten karşılayacak ilk güneş enerjisi santralini açmaya hazırlanıyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da yer alan Eriha’daki Ağvar bölgesine, Filistin Yatırım Fonunun (PIF) desteğiyle kurulan güneş enerjisi santraliyle, 100 bin metrekarelik alanda, 20 bin güneş paneliyle Filistin’in en büyük ve ilk güneş enerji santralinin yakında faaliyete geçmesi bekleniyor.

İsrail işgali altındaki Filistin’de geçtiğimiz yıllarda zaman zaman 18 saati bulan elektrik kesintileri yaşanıyordu.

3600 EVE ELEKTRİK VERECEK

PIF Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Mustafa, kurulan santralle, elektrikte İsrail’e bağımlılığın azalacağını ve elektrik kaynaklarında çeşitliliğe gidileceğini söyledi. Mustafa, santralin 7,5 megavatlık kapasiteye sahip olduğunu ve 3 bin 600 evin ihtiyacını karşılayacağını belirterek, “Gelecekte Filistin’deki en büyük güneş enerjisi santrali olacak Nur Tubas olarak adlandırdığımız 9 megavatlık tesisin teknik hazırlıklarını yaptık” diye konuştu.

  • Projenin parçası
  • Nur Eriha santralinin, Nur Filistin projesinin bir parçası olduğu ve bununla 200 megavat güneş enerjisi elde etmeyi planladıkları, buna ek olarak Cenin’de inşasına 2018’de başlanan 450 megavat kapasiteli bir santral daha bulunduğu bilgisini veren Mustafa, Gazze Şeridi ve Batı Şeria’yı kapsayacak şekilde Filistin’in ihtiyacının bin 380 megavat olduğunu kaydetti.


Gazze'de elektrik kesintileri hayatı felç ediyor
DÜNYA
Gazze'de elektrik kesintileri hayatı felç ediyor

Tarih verdi: 2021e yetişecek

Tarih verdi: 2021'e yetişecek

Erdoğan, Taksim'deki opera binasıyla ilgili bilgi verdi.
Kuvvetli esecek

Kuvvetli esecek

​Meteoroloji uyardı: Yarın akşama kadar fırtına etkili olacak.
Galatasaraykupasını aldı

Galatasaray
kupasını aldı

Galatasaray, 22. şampiyonluk kupasına kavuştu.
5 yıl daha

5 yıl daha

​Galatasaray, Fatih Terim'in sözleşmesini uzattı.
Almanya'da<br>cami ateşe verildi

Almanya'da
cami ateşe verildi

Aşırı sağcı, elini kolunu sallayarak cami yaktı.
Önce tecavüz<br>ardından infaz

Önce tecavüz
ardından infaz

​PKK'nın iğrenç yüzü, teröristin defterinde yer aldı.
Okulda<br>skandal görüntü

Okulda
skandal görüntü

Bakanlık harekete geçti, müdür görevden alındı.

Ana karargah bulundu

Ana karargah bulundu

Telsiz olmadan farklı yöntemlerle haberleşip burada toplanıyorlardı.
Asla kabul edilemez

Asla kabul edilemez

​Cumhurbaşkanlığı'ndan Deutsche Welle'ye tepki.
Fenerbahçe'ye geliyor

Fenerbahçe'ye geliyor

Emre ile beraber sarı-lacivertli formayı giyecek.
Ataşehir'de<br>yangında can pazarı

Ataşehir'de
yangında can pazarı

Çocuklarını battaniyeye bırakıp, ikinci kattan atladı.
İki yeni<br>metro geliyor

İki yeni
metro geliyor

Ulaştırma Bakanı Turhan açılış tarihlerini paylaştı.
Çimariva<br>selamı verdiler

Çimariva
selamı verdiler

Barbaros Hayrettin Paşa geçerken bunu yaptılar.
İki ülkenin yararına

İki ülkenin yararına

Akar'dan Yunanistan ile görüşmeye ilişkin açıklama
4 yılda yapıldı

4 yılda yapıldı

Ferrari sıra dışı bir modele daha imza attı.
Ayrılığı duyurdu

Ayrılığı duyurdu

​Şenol Güneş'in ardından bir isme daha veda etti.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.