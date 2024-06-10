Filistin'den 'Nusayrat katliamı'na ilişkin BM'ye 3 mektup

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Filistin'in BM'deki Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e, BMGK'nin bu ay başkanlığını yürüten Güney Koreli Hwang Joon-kook'a ve BM Genel Kurul Başkanı Dennis Francis'e birer mektup gönderdi.
Mektuplarda, İsrailli askeri ve siyasi liderlerden alınan doğrudan talimatla işgal güçlerinin Nusayrat Mülteci Kampı'nda sivillere yönelik gerçekleştirdiği katliamın BMGK'da acil görüşülmesi talep edildi.
Mektuplarda Mansur, İsrail'in Nusayrat Kampı'nda işlediği katliamın hesaba çekilmeden geçiştirilmesinin mümkün olmadığını vurguladı.
- İsrail ordusunun 8 Haziran'da Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı ve çeşitli bölgelere eş zamanlı şekilde kara, hava ve denizden yoğun şekilde düzenlediği saldırılarda 64'ü çocuk, 57'si kadın 274 Filistinlinin öldüğü, 153'ü çocuk, 161'i kadın 698 Filistinlinin yaralandığı bildirilmişti.