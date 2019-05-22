Filistin’e büyük oyun

25-26 Haziran tarihlerinde Bahreyn’in başkenti Manama’da yapılacak, sözde “Yüzyılın anlaşması” planının ekonomik ayağını oluşturacak, Filistin’e ihanet çalıştayına İsrail’in de davetli olduğu ortaya çıktı. ABD yönetimi, haziran ayının sonunda Bahreyn’in başkenti Manama’da düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayına katılmaları için İsrailli yetkililere ve iş insanlarına davet gönderdi. İsrail Kanal 2 Televizyonu’nun haberine göre, ABD yönetimince, İsrail’de resmi görevlerde bulunan bazı kişiler ile iş insanlarına ekonomi çalıştayına katılmaları için davet gönderildi. İsrail’in kanal 13 televizyonuna konuşan İsrailli yetkililer, ABD’nin İsrail’i Bahreyn’de düzenlenecek ekonomi çalıştayına davet ettiği ve İsrail’in bu daveti kabul ettiğini açıkladı.

İŞGALCİYİ MEŞRULAŞTIRACAK

İsrail tarafının Bahreyn’deki sözde çalıştayı, Arap ve İslam ülkeleri nezdinde meşruiyetini kazanma amacına yönelik bir platform olarak kullanacağı belirtiliyor. İsrail yönetiminin son dönemde, Umman, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkelerle işbirliği düzeyine yükselttiği ilişkilerini, Manama’da diğer ülkelere genişletme hedefine odaklanacağı değerlendiriliyor. Beyaz Saray basın ofisinden önceki gün yapılan açıklamada, Yüzyılın Anlaşması Planı kapsamındaki ilk etkinlik olarak, Bahreyn’in başkenti Manama’da “Refah için Barış” adlı bir ekonomik çalıştay düzenleneceği kaydedilmişti. Filistin yönetiminin çalıştay planlamasından haberdar edilmediği ortaya çıkmıştı.