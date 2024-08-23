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Dünya

Filistin'e destek veren futbolcu El Ghazi'yi kovan Alman takımına ceza: Tazminatı Gazze'ye bağışlayacak

Filistin halkına destek için yaptığı paylaşım yüzünden Bundesliga ekibi Mainz 05 tarafından sözleşmesi tek taraflı feshedilen Anwar El Ghazi, eski kulübüne açtığı davayı kazandı. Mahkeme kararını X hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Fas asıllı Hollandalı futbolcu, elde ettiği gelirin 500 bin euroluk kısmını Filistin'e destek için bağışlayacağını açıkladı. Al Ghazi, Mainz'a bağışta bulunabilmesine olanak verdikleri için teşekkür etti.

Hüseyin Berk
20:39 - 23/08/2024 Friday
Güncelleme: 20:56 - 23/08/2024 Friday
Yeni Şafak
Gazze'deki soykırıma karşı çıktığı için Mainz05 tarafından sözleşmesi feshedilen futbolcu El Ghazi.
Gazze'deki soykırıma karşı çıktığı için Mainz05 tarafından sözleşmesi feshedilen futbolcu El Ghazi.

Terör devleti İsrail, 7 Ekim'den bu yana tüm dünyanın gözü önünde Filistin'e yönelik soykırım saldırılarını sürdürüyor.

Fas asıllı Hollandalı futbolcu Anwar El Ghazi'nin, Filistin'e destek paylaşımı yaptığı için Almanya Bundesliga ekibi Mainz 05 tarafından sözleşmesi tek taraflı feshedilmişti.

Ghazi, skandal karar sonrasında, Mainz 05'i mahkemeye vermişti.

Alman takımından yıllık 2.5 milyon euro kazanan 29 yaşındaki futbolcu, yaptığı açıklamada,
"Geçim kaynağımın kaybı, Gazze'deki masum ve savunmasız insanların üzerine salınan cehenneme kıyasla hiçbir şey"
demişti.

Alman takımına ceza: Tazminatı Gazze'ye bağışlayacak

El Ghazi, bugün X hesabından yaptığı paylaşımla, eski kulübüne açtığı davayı kazandığını duyurdu.

Elde ettiği gelirin 500 bin euroluk kısmını Filistin'e destek için bağışlayacağını açıklayan Al Ghazi, Mainz'a bağışta bulunabilmesine olanak verdikleri için teşekkür etti.

Ghazi,
"Beni susturmaya çalıştılar. Gazze'deki mazlumlar ve sessizler için sesimi daha da yükselttim."
dedi.

Ne olmuştu?

El-Ghazi, 27 Eylül'deki paylaşımında, İsrail ile Filistin arasındaki güç dengesizliğinden bahsederek,
"Nehirden denize, Filistin özgür olacak."
ifadelerini kullanmış ve paylaşımını bir süre sonra silmişti.

Fas asıllı futbolcuyu 15 Ekim’deki paylaşımından sonra kadro dışı bırakan Mainz 05 yönetimi, yapılan görüşmeler sonrasında Anwar El Ghazi'nin affedildiğini duyurmuştu.

Ancak El Ghazi, 1 Kasım’da
"İlk yazdığım fikirlerle aynı noktadayım. Savaşa ve şiddete, masum sivil halkların öldürülmesine, ırkçılığın her türlüsüne, İslamofobi'ye, antisemitizme, Güney Afrika'daki ayrımcılığa, işgale ve baskıya karşıyım."
şeklinde sosyal medyadan açıklama yapmış, bunun üzerine Mainz 05 futbolcunun sözleşmesini feshetmişti.
#Filistin
#İsrail
#Anwar El Ghazi
#Mainz 05
#Gazze
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