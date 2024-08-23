Filistin'e destek veren futbolcu El Ghazi'yi kovan Alman takımına ceza: Tazminatı Gazze'ye bağışlayacak

Terör devleti İsrail, 7 Ekim'den bu yana tüm dünyanın gözü önünde Filistin'e yönelik soykırım saldırılarını sürdürüyor.
Fas asıllı Hollandalı futbolcu Anwar El Ghazi'nin, Filistin'e destek paylaşımı yaptığı için Almanya Bundesliga ekibi Mainz 05 tarafından sözleşmesi tek taraflı feshedilmişti.
Ghazi, skandal karar sonrasında, Mainz 05'i mahkemeye vermişti.
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El Ghazi, bugün X hesabından yaptığı paylaşımla, eski kulübüne açtığı davayı kazandığını duyurdu.
Elde ettiği gelirin 500 bin euroluk kısmını Filistin'e destek için bağışlayacağını açıklayan Al Ghazi, Mainz'a bağışta bulunabilmesine olanak verdikleri için teşekkür etti.
Ne olmuştu?
Fas asıllı futbolcuyu 15 Ekim’deki paylaşımından sonra kadro dışı bırakan Mainz 05 yönetimi, yapılan görüşmeler sonrasında Anwar El Ghazi'nin affedildiğini duyurmuştu.