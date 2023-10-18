Filistin'e destek veren Yahudiler ABD Kongre binasını bastı: Polis göstericileri gözaltına aldı

ABD'de İsrail'in saldırılarına karşı yapılan protestoda, Kongre binasında oturma eylemi yapıldı.
Önce Capitol Binası yakınlarında toplanan göstericiler İsrail'in Filistin saldırılarını protesto etti.
"Ateşkes"
yazılı büyük bir afiş açan protestocular,
"Şimdi ateşkes"
sloganları attı.
"Gazze kuşatmasına son" pankartları açtılar
"Gazze kuşatmasına son" pankartları açtılar
Göstericiler
"Gazze kuşatmasına son", "Siyonizm=Faşizim", "Amerikalı Yahudiler Gazze'de şimdi ateşkes diyor"
yazılı pankartlar taşıdı.
Birçok savaş karşıtı Yahudi grubun da katıldığı eylemde göstericilerin bir kısmı, daha sonra Kongre binasına girerek oturma eylemi yaptı.
Ateşkes istediler
Ateşkes istediler
"Barış için Yahudi Sesi"
adlı organizasyonun sosyal medya platformundan paylaşılan Kongre içindeki anlara dair görüntülerde, göstericilerin alkışlarla "Şimdi ateşkes" sloganları attığı duyuldu.
Paylaşımda,
"Yüzlerce Amerikalı Yahudi Kongre'de oturma eylemi düzenliyor ve Gazze'de ateşkes çağrısı yapana kadar Kongre'den ayrılmayacağız. Binlerce ABD Yahudisi dışarıda protesto ederken, aralarında iki düzine hahamın da bulunduğu 350'den fazla kişi içeride dua ederek direniş gösteriyor.
" ifadelerine yer verildi.
Polis göstericileri gözaltına aldı
Polis göstericileri gözaltına aldı
Kongre'de oturma eylemi yapan göstericilere müdahale eden polis, burada onlarca kişiyi gözaltına aldı.
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9 dakika önce