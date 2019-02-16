Filistin’i sattılar

ABD öncülüğünde Polonya’nın başkenti Varşova’da düzenlenen “Ortadoğu’da Barış ve Güvenliğin Geleceğini Desteklemek” başlıklı İran’ı hedef alan toplantıda, Körfez ülkelerinin Filistin meselesini İsrail ile ilişkiler pahasına sattığı ortaya çıktı. Varşova’daki toplantı kapsamında, Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile Suudi Arabistan’ın Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Adil El-Cubeyr’in katıldığı bir oturumun video görüntüleri yayınlandı. Yayınlanan video görüntüsünde Al-Halife’nin, “Çocukluğumuzdan beri İsrail-Filistin ihtilafının en önemli sorun olduğunu, öyle ya da böyle bunun çözülmesi gerektiğini dillendiriyoruz ancak geldiğimiz noktada çok büyük bir meydan okumayla karşı karşıya olduğumuzu gördük. O da modern tarihimizin en tehlikeli meydan okuması olan İran İslam Cumhuriyeti’dir. Dolayısıyla halihazırda İran tehdidiyle mücadele Filistin davasından daha önemlidir” ifadelerini kullanması, Körfez ülkeleri, İsrail ile ilişkiler pahasına Filistin’i gözden çıkardı yorumuna neden oldu.

Cubeyr

“İRAN TEHDİDİ” PARAVANI

İsrail’in Mısır ve Ürdün ile ihtilafını çözdüğüne vurgu yapan Al Halife, İsrail’in “diğer komşularıyla” da sorunlarını çözmesi gerektiğini, böylece hep birlikte “İran tehdidiyle” mücadele edebileceklerini belirtti. Al Halife, “Biz 1979’dan itibaren Tahran’dan gelen büyük bir meydan okumayla karşı karşıyayız. Bu tehdidin sınırı yok. Biz İran halkından bahsetmiyoruz. Tahran’daki faşist dini rejimden bahsediyoruz. Halklarımızın evlatlarının ölümüne yol açan bu rejimle mücadele etmeliyiz” dedi.

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ZAYED’DEN İSRAİL’E DESTEK

Prens Abdullah

BAE Dışişleri Bakanı Prens Abdullah bin Zayed de, İsrail’in Suriye’de İran hedeflerine yönelik saldırılarına destek geldi. Prens Abdullah, kendisine yöneltilen, İsrail’in Suriye’deki İran hedeflerine yönelik saldırılara ilişkin soruya, “Her ülkenin bir tehditle karşılaştığında kendini savunma hakkı vardır” cevabını verdi. Abdullah bin Zayed’in geçen ay Abu Dabi’den Tel-Aviv’e direkt uçuşla, gizli bir ziyarette bulunduğu iddia edilmişti.

CUBEYR TAHRAN’A YÜKLENDİ

Suudi Arabistan’ın Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Adil el Cubeyr ise İran’ı, Suriye, Lübnan, Irak ve Yemen’de istikrarsızlığa sebep olmakla suçladı. Cubeyr, İran’ın, Sudan ile Afrika’nın tamamında silah üretmeye ve Endonezya ile Tayland’da olay çıkarmaya çalıştığını iddia etti. Cubeyr ayrıca İran’ın Kuveyt, Suudi Arabistan ve Bahreyn’e de silah sokmaya çalıştığını ileri sürdü.

Netanyahu’nun hesabından yayınlandı

Oturumun düzenlendiği salonda İsrail Başbakanı Netanyahu’nun yanı sıra çok sayıda ülke temsilcisi bulunuyordu. Al Halife’nin söz konusu konuşmasına ilişkin görüntülerin de Netanyahu tarafından paylaşıldığı ortaya çıktı. Halife’nin konuşması, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun YouTube’daki resmi hesabından paylaşıldıktan kısa bir sonra silindi. Öte yandan Netanyahu’nun 2018 yılı içinde İsrail ile resmi ilişkisi olmayan dört Arap ülkesini ziyaret ettiği iddia edildi.

BAE maymuncuğu

Muhammed bin Zayed

BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in 2009 yılından itibaren, İsrail Dışişleri Bakanlığı ve Mossad ile sürekli görüş alışverişinde bulunduğu ve bu iki kurum üzerinden Tel-Aviv yönetimiyle ilişkileri yürüttüğü ortaya çıktı. İsrail’de News13 haber kanalının yayınlanadığı programda, Zayed’in, Körfez-İsrail gizli ittifakında anahtar aktör olduğu açıklandı.

Sanal elçilik yeniden aktif

İsrail Dışişleri Bakanlığı geçen Salı günü bir açıklama yaparak, Körfez ülkeleri ile diyaloğu geliştirme amaçlı kurulan “Sanal elçilik” sitesini yeniden aktif hale getirildiğini duyurdu. “Körfez’deki İsrail” adlı internet sitesi Temmuz 2013’te açılmış ama Aralık 2014’te faaliyetine son vermişti. “Sanal elçilik” sitesinin yeniden açılması, Körfez ülkeleri ile İsrail arasında ilişkilerin artık kamuya daha açık yürütüleceğinin bir işareti olarak kabul edildi.

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