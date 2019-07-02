Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Dünya Filistinin kuyusunu kazdılar
ORTADOĞU

Filistin’in kuyusunu kazdılar

ABD’nin Ortadoğu özel temsilcisi Jason Greenblatt ile İsrail Büyükelçisi David Friedman, Netanyahu’nun eşiyle birlikte balyozla, Mescid-i Aksa’nın yanıbaşındaki Silvan semtinin altında tünel kazdılar. Doğu Kudüs’ün İsrail tarafından ilhakını meşrulaştırma amacı güden tören tepki çekti. Tünel, sözde arkeolojik kazıları öngören ‘Şalem’ projesinin bir parçası.

Haber Merkezi Yeni Şafak
David Friedman ve Jason Greenblatt (Sağda)
David Friedman ve Jason Greenblatt (Sağda)

ABD yönetimi, Filistin meselesinde çözümün değil sorunun bir parçası olduğunu her geçen gün işgalci gücün yanında durarak gösteriyor. Son olarak ABD’nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ile ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, skandal bir adım daha atarak, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın Burak (Ağlama) Duvarı’na çıkan bir tünelin açılışına katıldı. İki ABD temsilcisi Filistin köyü Silvan’ın altından geçerek Kubbet’üs-Sahra ile Mescid-i Aksa’nın bulunduğu Tapınak Tepesi’ndeki Ağlama Duvarı’na çıkan antik bir tüneli törenle açtı. Filistin topraklarını işgal eden yerleşimcilerin düzenlediği törene katılan Greenblatt ile Friedman, işgal altındaki Doğu Kudüs’te ellerinde balyozla tünel kazarak, Filistin’e dair gerçek niyetlerini de ortaya koydu. Düzenlenen skandal törende, ABD Başkanı Donald Trump’ın en büyük destekçilerinden kumarhaneler kıralı Sheldon Adelson’un da bulunması dikkat çekti. Söz konusu tünel, sözde arkeolojik kazıları öngören “Şalem” projesinin bir parçası.

DOĞU KUDÜS’Ü İLHAK ADIMI

Törende bir konuşma yapan Friedman, Kudüs’ün İsrail’in başkenti olduğunu iddia ederek “Bu tünelin açılışı, Başkan Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olduğunu ilan etmesi kararını eleştiren herkese en güzel cevaptır” ifadelerini kullandı. Üst düzey Amerikalı yetkililerin Silvan’daki törene katılma kararı ise Amerikan yönetimi tarafından İsrail’in Doğu Kudüs’teki egemenliğini tanımak için atılan bir başka adım olarak değerlendiriliyor.

BALYOZLU ELÇİYE TEPKİ

Filistinliler ise Doğu Kudüs’ün kurulacak Filistin devletinin başkenti olduğu yönündeki taleplerine bağlılıklarını sürdürerek, İsrail’in Yahudileştirme politikaları çerçevesinde Doğu Kudüs’ün Müslüman Arap kimliğini değiştirmeye çalıştığını belirtiyor. Filistin Yönetimi’nin başmüzakerecisi ve Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saeb Erekat, Friedman’ın balyozlu pozuna işaret ederek, Filistinlilerin tepkisini Twitter’dan, “Umarım Amerikalılar dahil tüm dünya bunu görür. Burada gördüğünüz ABD Büyükelçisi değil, aşırılıkçı bir İsrailli yerleşimcidir” sözleriyle gösterdi.

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KUSHNER’E GÖNDERME

Kushner

“Bunu Manama’ya katılan herkese göstermeliyiz” diyen Filistinli başmüzakereci, ABD’nin Bahreyn’in başkentinde ‘Refah için Barış’ sloganıyla düzenlenen ve Filistin’i haritadan silmeyi öngören Manama Çalıştayı’na atıfta bulundu. Manama Çalıştayı’nda Trump’ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner, ‘Yüzyılın Anlaşması’ dediği kendi İsrail-Filistin barış planı için ilk yoklamayı yapmıştı.

AKSA’DA MÜCADELE ÇAĞRISI

Filistin yönetimi, İsrail makamlarının işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın çevresinde yürüttüğü kazı çalışmalarına karşı mücadele edeceğini açıkladı. Filistin yönetiminden yapılan yazılı açıklamada Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın İslami İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreterliği ile koordineli bir şekilde, İsrail’in uluslararası hukuka aykırı olarak Mescid-i Aksa çevresinde gerçekleştirdiği ihlallere karşı mücadele etme talimatı verdiği belirtildi. UNESCO Dışişleri Komisyonu, 13 Ekim 2016’da Mescid-i Aksa’nın Musevilikle bağına dair herhangi bir ibarenin bulunmadığına ilişkin tasarıyı oylamış ve tasarı, 6’ya karşılık 24 oyla kabul edilmişti.

İşgalciden taraflar

Donald Trump’ın daha önce avukatlığını yapan David Friedman, Yahudi yerleşimleri için yılda 2 milyon dolar toplayan Bet El Kurumlarının Amerikalı Dostları’nın da eski başkanı. Friedman, İsrail’in yerleşimler yoluyla Kudüs ve Batı Şeria’yı işgal-ilhak politikalarının sıkı destekçisi olarak tanınıyor. ABD’nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Greenblatt da Friedman’ın İsrail’in Batı Şeria’yı ilhak hakkı bulunduğuna dair açıklamalarını desteklediğini söylüyor. Trump’ın danışmanı ve damadı Jared Kushner’in ailesinin de Batı Şeria’daki yasa dışı yerleşimlere maddi yardımda bulunduğu biliniyor.
  • 6 ayda 82 Filistinli şehit oldu
  • Filistinli Şehit Aileleri Ulusal Topluluğu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu yılın ocak ayı başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria’da 25, abluka altındaki Gazze Şeridi’nde de 57 Filistinli, İsrail güçlerince şehit edildi. Şehit edilen Filistinlilerden ikisi hamile olmak üzere 9’unun kadın, 17’sinin ise çocuk olduğu belirtildi. Ayrıca, İsrail’in bu yıl şehit edilen Filistinlilerden 12’sinin cenazesini ailelerine teslim etmediği de ifade edildi. İsrail güçleri, geçen yıl Batı Şeria, Kudüs ve Gazze Şeridi’nde 57’si çocuk 312 Filistinliyi şehit etmişti. Geçen yıl şehit edilen Filistinliler arasında 30 Mart 2018’den bu yana Gazze Şeridi sınırında düzenlenen barışçıl “Büyük Dönüş Yürüyüşü” gösterilerini takip eden 2 gazeteci ve yaralılara yardım için bölgede bulunan 3 sağlık çalışanı da bulunuyordu.

ABD Kudüs'ün altını oyuyor
OYNAT 00:49
ABD Kudüs'ün altını oyuyor
ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman, elinde balyozla Kudüs'teki Müslüman mahallesinin altında canlı yayınla tünel kazdı.


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