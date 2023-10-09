Filistin’le omuz omuza

Türkiye’nin dört bir yanında Filistin’e destek gösterileri düzenlendi. Sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar, önceki gece kent meydanlarında Filistin’e destek için toplandı. İstanbul’da Fatih Camii’nin avlusunda toplanan kalabalık grup gıyabi cenaze namazı kıldı. Alanı dolduran kalabalık, ardından Türkiye ve Filistin bayraklarıyla Saraçhane Parkı’na yürüdü. Gruptakiler, Hamas ile Filistin direnişini destekleyen sloganlar attı.





ZAFER YAKIN

AGD ve MGV Genel Başkanı Salih Turhan, Filistin’in sivilleri hedef aldığına ilişkin haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Turhan “Siz İsrail’le karıştırıyorsunuz. Mazlum olan hiç kimseye el uzatmayız. İsrail’in ‘Girilemez’ dediği kalelerini kardeşlerimiz başlarına yıktılar. Zafer kokusu geliyor. Destanların para ve silahla, süper güçlerle yazılmadığını, imanla, ihlasla, gayretle, şehadetle yazıldığını gördük” dedi.

ACI TECRÜBE

Konya’da Şerafettin Camii önünde toplanan vatandaşlar, Filistin’e destek çağrısı yaptı. AGD yöneticisi Ceylani Kılıç, “Habis bir kanser gibi büyüyen İsrail, pervasız eylemlerinin karşılığını Aksa Tufanı Operasyonu ile acı acı tecrübe etmiş oldu” diye konuştu. Rize ve Sinop’ta yatsı namazından sonra meydanları dolduran kalabalıklar, Filistin’in İsrail’e karşı başlattığı operasyona destek verdi.





DİRENİŞE SELAM

Ankara’daki eylemin adresi İsrail Büyükelçilik konutu önüydü. Tekbirler getiren kalabalık grup, Filistin’e destek açıklamaları yaptı. İzmir’de bir araya gelen yüzlerce kişi de Filistin’in kurtuluşu için dua etti. Diyarbakır’da binlerce kişi, Sur’daki Ulu Cami’de dün sabah namazında buluşup Filistin’in kurtuluşu için dua etti. Filistin için Batman’da da HÜDAPAR İl Başkanlığı önü ve Gülistan Caddesi’nde basın açıklaması yapılıp direniş ruhu selamlandı.





SONSUZ DESTEK

Dün Afyonkarahisar, Siirt, Adana, Kocaeli, Kütahya, Bitlis ve Nevşehir’de de Filistin’e destek gösterileri düzenlendi. Mescid-i Aksa, Kudüs ve Filistin’in özgürlüğü, Siyonist zulmün ve işgalin sona ermesi için yapılan eylemleri desteklemenin, herkesin görevi olduğu vurgulandı. Tekbir getiren gruplar, “Kudüs Özgür Değilse Dünya Tutsaktır” dövizleri taşıyıp “Katil İsrail, Filistin’den defol” sloganları attı. Filistin’e destek çağrıları, basın açıklamalarının ardından edilen toplu dua ile sona erdi.

Van’da konvoy

HÜDAPAR Van İl Başkanlığı, Hamas’ın başlattığı Aksa Tufanı Operasyonu’na destek için konvoy düzenledi. Van Kale Parkı’nda başlayan araç konvoyu, Beşyol Meydanı’nda yapılan açıklamayla sona erdi. HÜDAPAR Tuşba İlçe Başkanı Emre Aycan’ın yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Filistin’in ve Mescid-i Aksa’nın özgürlüğüne giden her meşru eylemin yanındayız ve destekçisiyiz. Filistin halkına, kahraman mücahitlere, direnişe ve dirilişe selam olsun.”







