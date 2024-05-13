Filistinli annelerin mücadelesi

Gazzeli anneler, İsrail’in yaklaşık 7 aydır sürdürdüğü acımasız saldırıları altında Anneler Günü’nü büyük bir acı ve ağır imtihan içinde geçiriyor. İsrail’in 7 Ekim 2023'ten bu yana ayırt etmeksizin on binlerce ton bomba yağdırdığı Gazze Şeridi'nde yaklaşık 10 bin kadın hayatını kaybederken, Filistinli anneler saldırılar altında ölüm ve kıtlık arasında defalarca göçe maruz kaldıkları zorlu koşullarda çocuklarını hayatta tutmak için yaşam mücadelesi veriyor. BM raporuna göre, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde her gün ortalama 37 çocuk annesini kaybediyor.

ÇÖPLERDEN YEMEK ARIYORUZ

Gazzeli anne Sabirin Ebu Avde, her gün yemek pişirmek için çöp ve atık aramaya çıktığını, çöpler arasında uzun süre plastik, naylon, karton her tür yakılabilecek malzeme aradığını söyledi. Gazze'nin kuzeyindeki saldırılar nedeniyle evlerini terk ederek güneydeki Refah’a sığındıklarını anlatan Ebu Avde, eşinin hasta olması nedeniyle saatlerce sokak sokak yürüyerek yakacak bir şey bulmaya çalıştığını belirtti. İsrail’in saldırılarından kaçarak geldikleri Refah’ta zorlu çadır hayatına maruz kalan 8 çocuk annesi Hena Ebu Cebel de saldırılarda bir çocuğunu yitirdi. Cebel, su, yiyecek ve kıyafet bulamadıkları çadır hayatının zorluklarının yanı sıra soykırım tehlikesiyle de karşı karşıya olduklarını vurguladı.

11 YILDIR BEKLEDİĞİM BEBEĞİMİ KATLETTİLER

Gazzeli anneler, Refah’ta da hedef alınmaya ve yakınlarını kaybetmenin acısını yaşamaya devam ediyor. Gazzeli anne Menal el-Medhun, en büyük kızı ve ilk torununu, İsrail’in güvenli bölge olarak göç ettikleri Han Yunus'taki çadırlarını hedef alan saldırısında kaybettiğini belirtti. Acısını, “Kalbimin bir parçasını aldılar. Ayrılıklarının acısıyla yüreğim burkuldu.” ifadesiyle anlatan Medhun, yaşam sevinçlerinin ellerinden alındığını söyledi.







