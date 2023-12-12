|
Dünya

Filistinli öğrencilere okul yasağı

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te yaşayan ve çoğunluğu henüz hiç yargılanmamış 48 Filistinli çocuk, İsrail yönetimi tarafından askerlere taş atmak gibi suçlamalarla aylarca hapis cezası çekti.

Neslihan Önder
04:00 - 12/12/2023 Salı
Güncelleme: 01:20 - 12/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Yargılananlar ve hüküm giyenler ise nispeten kısa sürelerde hapis yattı. Listedeki çocuklar arasında temmuz ayında Doğu Kudüs’teki bir Yahudi işgalcinin aracına taş atma şüphesiyle tutuklanan ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılan 14 yaşında bir çocuk da bulunuyor. Hamas ile yapılan esir takası sırasında serbest bırakılan çocuklar, yeniden okula gidecekleri günü hayal ederken, İsrail Eğitim Bakanlığı’nın aldığı skandal kararla eğitimden mahrum bırakıldı. Bakanlığın, işgal altındaki Doğu Kudüs’teki denetçiler aracılığıyla okullara gönderdiği talimatta, “Yeni bir emir gelene kadar bu öğrencilerin okula dönmelerine izin verilmeyecek, lütfen yöneticileri bilgilendirin” ifadeleri yer aldı. Bakanlıktaki görüşmelerde serbest bırakılan çocukların sosyal hizmet uzmanları aracılığıyla rehabilitasyon görmeleri ve okula yeniden entegrasyonları için yeni seçeneklerin incelenmesi önerildi ancak bu teklif reddedildi.

YASA DIŞI UYGULAMA

İşgalci İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Kış tatilinin sonu olan 10 Ocak 2024 tarihine kadar öğrenci iade almama kararı Milli Eğitim Bakanlığı’nın kararıdır. Bu dönemde Kudüs Belediyesi ve bakanlık, gelecekte bu tür eylemlerin tekrarlanmasını önlemek amacıyla öğrencilerin eğitimsel ve psikolojik ihtiyaçlarını değerlendirecek” ifadeleri kullanıldı. İnsan hakları aktivistleri ve avukatlar ise skandal karara tepki gösterdi. Avukatlar sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarda “Zorunlu eğitim yasası uyarınca, yasal hüküm ve emsallere uygun olarak, eğitim hakkı, devletin yerel otorite ve milli eğitim bakanlığı aracılığıyla 12’nci sınıfa kadar olan çocuklara sağlamakla yükümlü olduğu temel bir haktır” kanununu aktararak, İsrail’in yine ve yeniden yasadışı uygulamalarda bulunduğunu belirtti. 48 Filistinli öğrencinin 10 Ocak’tan sonra okula başlayıp başlamayacakları henüz bilinmiyor.





#Filistin
#Gazze
#Eğitim
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İlk ev alacaklara kredi tablosu! 1.20 faizli düşük konut kredisi için başvuru şartları...