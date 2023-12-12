Filistinli öğrencilere okul yasağı

Yargılananlar ve hüküm giyenler ise nispeten kısa sürelerde hapis yattı. Listedeki çocuklar arasında temmuz ayında Doğu Kudüs’teki bir Yahudi işgalcinin aracına taş atma şüphesiyle tutuklanan ve esir takası anlaşması kapsamında serbest bırakılan 14 yaşında bir çocuk da bulunuyor. Hamas ile yapılan esir takası sırasında serbest bırakılan çocuklar, yeniden okula gidecekleri günü hayal ederken, İsrail Eğitim Bakanlığı’nın aldığı skandal kararla eğitimden mahrum bırakıldı. Bakanlığın, işgal altındaki Doğu Kudüs’teki denetçiler aracılığıyla okullara gönderdiği talimatta, “Yeni bir emir gelene kadar bu öğrencilerin okula dönmelerine izin verilmeyecek, lütfen yöneticileri bilgilendirin” ifadeleri yer aldı. Bakanlıktaki görüşmelerde serbest bırakılan çocukların sosyal hizmet uzmanları aracılığıyla rehabilitasyon görmeleri ve okula yeniden entegrasyonları için yeni seçeneklerin incelenmesi önerildi ancak bu teklif reddedildi.

İşgalci İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Kış tatilinin sonu olan 10 Ocak 2024 tarihine kadar öğrenci iade almama kararı Milli Eğitim Bakanlığı’nın kararıdır. Bu dönemde Kudüs Belediyesi ve bakanlık, gelecekte bu tür eylemlerin tekrarlanmasını önlemek amacıyla öğrencilerin eğitimsel ve psikolojik ihtiyaçlarını değerlendirecek” ifadeleri kullanıldı. İnsan hakları aktivistleri ve avukatlar ise skandal karara tepki gösterdi. Avukatlar sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarda “Zorunlu eğitim yasası uyarınca, yasal hüküm ve emsallere uygun olarak, eğitim hakkı, devletin yerel otorite ve milli eğitim bakanlığı aracılığıyla 12’nci sınıfa kadar olan çocuklara sağlamakla yükümlü olduğu temel bir haktır” kanununu aktararak, İsrail’in yine ve yeniden yasadışı uygulamalarda bulunduğunu belirtti. 48 Filistinli öğrencinin 10 Ocak’tan sonra okula başlayıp başlamayacakları henüz bilinmiyor.