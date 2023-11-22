Finlandiya Rusya sınırına duvar örüyor

Finlandiya, Rusya sınırına duvar örme kararı aldı.
Ülkenin sınır yetkilileri, Finlandiya'nın Rusya ile sınırını kapatma kararının ardından konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Dikenli telli beton bariyerler konuluyor
Açıklamada, sınır muhafızlarının ve askerlerinin, Finlandiya'nın Rusya ile bazı sınır noktalarına, dikenli telli beton bariyerler yerleştirmeye başladığı aktarıldı.
Sınıra yerleştirilen bariyerlerin, "kayıtsız göçmenlerin akışını engelleme ve yasal sınır trafiğinin güvenliğini sağlama" gerekçesiyle yerleştirildiği kaydedildi.
Sınır kapılarının kapatılması meselesi
Finlandiya, "üçüncü ülke vatandaşlarının" akışını engelleme gerekçesiyle, hafta sonu Rusya ile 4 sınır kapısını kapatma kararı almıştı. Söz konusu kararın 18 Şubat 2024'e kadar geçerli olacağı bildirilmişti.
Finlandiya basınında, Rusya ile geriye kalan sınır kapılarının da kapatma yönünde karar alınacağı yönünde haberler yer almıştı.
Rusya: Finlandiya ile iyi ilişkilerimiz vardı
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko da Finlandiya'nın Rusya ile sınır kapılarını kapatması kararının kendi ulusal çıkarlarına aykırı olacağını söylemişti.