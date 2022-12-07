Dünya Finlandiyadan NATO ziyareti
AVRUPA

Finlandiya’dan NATO ziyareti

Türkiye’den NATO kapısını açmasını bekleyen Finlandiya’dan yeni bir misafir geliyor. Hızlanan üyelik trafiğinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mevkidaşı Antti Kaikkonen ile yarın bir araya gelecek.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Finlandiya’dan NATO ziyareti
​Finlandiya’dan NATO ziyareti.

Türkiye’den NATO kapısını açmasını bekleyen Finlandiya’dan yeni bir misafir geliyor. Hızlanan üyelik trafiğinde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, mevkidaşı Antti Kaikkonen ile yarın bir araya gelecek. İsveç ve Finlandiya’nın NATO mesaisinde Türkiye’nin isteklerini karşılama konusunda Finlandiya İsveç’in önünde olsa da Finlandiya’nın Türkiye’ye yönelik uyguladığı silah ambargosunun kalktığına dair herhangi bir açıklama gelmediği için NATO’ya üyelik için süreç devam ediyor. Akar- Kaikkonen görüşmesinde bu konunun ana başlıklardan biri olması bekleniyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ziyaretle ilgili olarak “İsveç ve Finlandiya'ya yardımcı olmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda İsveç ve Finlandiya'daki durumu da yakından takip ediyoruz. Hala bu ülkelerde maalesef bir takım provokatif eylemlerin, görüntülerin devam ettiğini üzülerek görüyoruz. Hem İsveç hem Finlandiya'nın somut adımlar atmasını bekliyoruz” dedi.

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