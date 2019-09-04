Dünya Fırata eşzamanlı saldırı
ORTADOĞU

Fırat’a eşzamanlı saldırı

Suriye’de TSK ve ÖSO kontrolündeki Fırat Kalkanı bölgesi aynı gün içerisinde 4 ayrı saldırıya uğradı. Kilis’in sınır komşusu Azez’de iki ayrı motosiklete yerleştirilen bombalar birkaç saat arayla infilak ettirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Saldırıda 1 sivil öldü, 11 sicil yaralandı.
Saldırıda 1 sivil öldü, 11 sicil yaralandı.

Halep’e bağlı ilçenin merkezine yönelik ilk saldırıda 1 sivil öldü, 11 sivil de yaralandı. Patlamanın etkisiyle çevredeki dükkanlar zarar görürken, çıkan yangına Sivil Savunma ekipleri müdahale etti. İlçe merkezinde eski meclis binası karşısındaki cami ve yetimhane önünde meydana gelen ikinci saldırıda ise 5 sivil yaralandı ve bazı iş yerleri zarar gördü. Yine Türkiye sınırındaki Çobanbey beldesinde de bir motosiklete yerleştirilen bomba infilak ettirildi.

Olayda ölen veya yaralanan olmadı. Güvenlik birimleri, son dönemde artış gösteren bu tür saldırıları terör örgütü PKK’nın organize ettiğini düşünüyor. Azez’de motosikletli saldırıların öncesinde de PKK’lılar bu bölgeye kırsaldan sızmak istedi. Teröristlerin Meranaz köyünden Azez güneyine sızma girişiminde bulunması neticesinde çatışmalar yaşandı. Çatışmalarda ÖSO’dan 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Sıcak temasın ardından TSK ise Tel Rıfat’ta konuşlu PKK’lı teröristlere ait mevzilere atışlar yaptı.

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