Dünya Fıratın doğusuna harekat çağrısı
ORTADOĞU

Fırat’ın doğusuna harekât çağrısı

Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi, Türkiye’ye Fırat’ın doğusuna operasyon düzenleme çağrısı yaptı. Azez’de toplanan meclis, topraklarının PKK/PYD’den temizlenmesini istedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Toplantıya, Suriye Ulusal Koalisyon Başkanı Abdurrahman Mustafa, Astana Toplantıları Heyet Başkanı Ahmet Toma, Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi Ayan Meclis Başkanı Emin Assani ile aşiret liderleri katıldı.
Toplantıya, Suriye Ulusal Koalisyon Başkanı Abdurrahman Mustafa, Astana Toplantıları Heyet Başkanı Ahmet Toma, Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi Ayan Meclis Başkanı Emin Assani ile aşiret liderleri katıldı.

Kilis’in karşısında bulunan Azez ilçesine bağlı Sicco köyünde toplanan Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi, Türkiye’nin yanında olduklarını belirten ortak bir bildirge yayınladı. PKK/PYD’nin ortak düşman olduğu vurgulanan bildirgede şu ifadeler kullanıldı: “Meclis; Özgür ordu (ÖSO), Türk Hükümeti ve Türk Ordusuna Fırat’ın Doğusuna operasyon konusunda yaptığı çağrısını yinelemiştir. Aynı şekilde söz konusu cihetlerin, bölücü örgütlere karşı ve onları işgal ettikleri bölgelerden çıkartmak için yaptığı desteğe vurgu yapmıştır. Katılımcılar; Türkiye ile olan ilişkilerin derinliğine ve Türk ve Suriye halkı arasında ortak tarih üzerine kurulmuş ve aralarında dini, ırki, kültürel ve düşünce benzerliği bağları bulunduğuna dikkat çekmişlerdir”

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