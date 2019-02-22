Fırat’ın doğusuna harekât çağrısı

Kilis’in karşısında bulunan Azez ilçesine bağlı Sicco köyünde toplanan Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi, Türkiye’nin yanında olduklarını belirten ortak bir bildirge yayınladı. PKK/PYD’nin ortak düşman olduğu vurgulanan bildirgede şu ifadeler kullanıldı: “Meclis; Özgür ordu (ÖSO), Türk Hükümeti ve Türk Ordusuna Fırat’ın Doğusuna operasyon konusunda yaptığı çağrısını yinelemiştir. Aynı şekilde söz konusu cihetlerin, bölücü örgütlere karşı ve onları işgal ettikleri bölgelerden çıkartmak için yaptığı desteğe vurgu yapmıştır. Katılımcılar; Türkiye ile olan ilişkilerin derinliğine ve Türk ve Suriye halkı arasında ortak tarih üzerine kurulmuş ve aralarında dini, ırki, kültürel ve düşünce benzerliği bağları bulunduğuna dikkat çekmişlerdir”

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