Dünya Fıratın doğusunda beşinci ortak helikopter devriyesi
ORTADOĞU

Fırat'ın doğusunda beşinci ortak helikopter devriyesi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında beşinci ortak helikopter uçuşunu gerçekleştirdi.

Haber Merkezi AA
Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölge hazırlıkları devam ediyor.
Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölge hazırlıkları devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında beşinci ortak helikopter uçuşunu tamamladı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ndeki hava hareketliliği sona erdi.

5. ortak helikopter devriyesi

  • Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 helikopter ilçedeki havalandığı bölgeye geri dönerken ABD unsurlarına ait 2 helikopter ise Suriye tarafında kaldı.

Kara ve hava devriyeleri devam edecek

Helikopterler, sınırın Suriye tarafında yaklaşık bir saat uçuş gerçekleştirdi. TSK ve ABD unsurları daha önce 4 kez ortak helikopter uçuşu bir kez de kara devriyesi gerçekleştirmişti.

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