Fırıldak Graham

Rus telefon şakacılarının, ABD'nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham'ı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar diye arayarak işlettikleri ortaya çıktı. Graham'ın telefonda PKK/YPG'ye ilişkin ifadeleri ise dikkatlerden kaçmadı. Türkiye'nin PKK/YPG'ye yönelik Suriye'nin kuzey doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na en ağır tepkileri veren ve Türkiye'ye ağır yaptırımlar getirilmesi için yasa tasarısı sunan Graham'ın, terör örgütüne yönelik gerçek düşünceleri, ağustos ayında iki Rus telefon şakacısı ile Bakan Akar ile konuştuğunu sanarak yaptığı telefon görüşmesinde ortaya çıktı. ABD'li senatörün ofisi de telefon şakasını doğruladı.

Rus telefon şakacılarının, Türkiye'ye yaptırım tehdidinde bulunan ABD'nin Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham'ı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar diye arayarak işlettiği ortaya çıktı. Amerikan Politico dergisinin yayımladığı kayıtlarda, Graham'ın, terör örgütü PKK/YPG'nin Türkiye için gerçek bir sorun olduğu itirafında bulunduğu duyuluyor. Graham,

KAZAN KAZAN VURGUSU

Amerikan Politico dergisinin paylaştığı ses kayıtlarına göre, Rus telefon şakacıları Alexey Stoyalrov ve Vladimir Kuznetsov, Garaham'ın ofisini Bakan Akar'ın ismini kullanarak aradı. 13 ve 16 dakikalık iki ses kaydında Graham, Akar zannettiği şakacıya, "Mümkünse bu görüşmeyi kazan-kazan yapmak istiyorum" diyor.

BU TEHDİTTEN KORUNMANIZ LAZIM

Telefon görüşmesinde Senatör Graham'dan can alıcı sözler ise terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik yorumunda geliyor. Graham, Savunma Bakanı Akar zannettiği kişiye, "Sizin YPG sorununuz gerçek bir sorun. Bunu Başkan Trump'a, Obama'nın YPG Kürtlerine güvenerek büyük bir hata yaptığını anlattım. Endişe duyduğum her şeyin ortaya çıkmasından korkuyorum. Şimdi Türkiye'nin Suriye'deki bu tehditten korunmasını sağlamamız gerekir. YPG sorunu konusunda sizi iyi anlıyorum. Başkan da aynı şekilde" itirafında bulunuyor.

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İLİŞKİLERİMİZ GÜÇLENMELİ MESAJI

Türkiye'nin bölgede tehdit edilmemesi konusunda elinden geleni yaptığını ifade eden Graham, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkinin tekrar güçlü olmasını ve ülkenin F-35 programına döndüğünü görmek istediğini yineliyor. İkinci telefon görüşmesinde ise Graham, Trump'la yaptığı Türkiye görüşmesinin detaylarını anlatıyor ve Trump'ın da büyük ölçüde kendisine katıldığını anlatıyor. Graham, S-400 konusunun da Obama'nın hatası olduğunu ifade ediyor.