First Republic çöp oldu

ABD bankacılık krizinde bir domino taşı daha devrildi. Ülkenin en büyük 14’üncü finans kuruluşu olan First Republic Bank, iflas bayrağını çekti. 229,1 milyar dolar toplam varlığa ve 103,9 milyar dolarlık mevduata sahip First Republic, faiz oranlarındaki keskin yükselişin ardından 2 ay içinde batan 4’üncü banka oldu. First Republic’in varlıkları JPMorgan Chase tarafından satın alınacak.

ABD’de iflas serisi Silvergate Bank'ın 9 Mart Perşembe günü batışıyla başladı. Bu krizi, 209 milyar dolar varlığa sahip Silikon Vadisi Bankası'nın (SVB) iflası takip etti. ABD, Avrupa, İngiltere ve İsrail'deki teknoloji şirketlerinin finans kapısı konumundaki SVB'nin ardından New York merkezli Signature Bank'a da kayyum atandı. Bankacılık krizinde yeni perde ise ABD Mevduat ve Sigorta Kurumu’nun (FDIC) First Republic Bank’a el koymasıyla aralandı.

30 MİLYAR DOLAR ENJEKTE EDİLMİŞTİ

Mart ortasında Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase ve Wells Fargo'nun aralarında bulunduğu 11 büyük banka, finansal zorluk yaşayan First Republic’e destek olmak amacıyla 30 milyar dolar mevduat aktarmıştı. First Republic'in yılın ilk çeyreğine ilişkin bilançosu, bankanın mevduatlarının, ABD'li finans kuruluşlarından gelen 30 milyar dolara rağmen yüzde 40,8 azaldığını ortaya koydu. ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu’nun First Republic'e kayyum atayabileceğine yönelik haberler sonrası bankanın hisseleri yüzde 50'ye yakın düştü. First Republic Bank'ın hisselerindeki değer kaybı, yılbaşından bu yana ise yüzde 99’a ulaştı. Şubatta 147 doları gören hisse değeri, 3,5 dolara kadar geriledi.

JPMorgan satın alacak

ABD Federal Mevduat Sigorta Fonu’ndan yapılan açıklamada, Kaliforniya Mali Koruma ve İnovasyon Departmanı’nın First Republic’i kapattığı belirtildi. Bankanın mevduatlarının tamamı ve varlıklarının çoğunun JPMorgan’a satılması için anlaşmaya varıldığı aktarıldı. First Republic’in satılmasının Federal Mevduat Sigorta Fonu’na 13 milyar dolara mal olacağı tahmin ediliyor. First Republic Bank’ın 8 eyaletteki 84 ofisi, JPMorgan Chase şubeleri olarak yeniden açılacak. First Republic’in batışı ABD tarihindeki en büyük ikinci banka iflası olarak görülüyor. 10 Mart’ta kayyum atanan Silicon Valley Bank’ı az farkla geçen First Repuclic, 2008 krizi sonrası kapatılan Washington Mutual’ın arkasında yer alıyor.