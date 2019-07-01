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Dünya FKÖden Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatına Kudüs çağrısı
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FKÖ’den Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatına Kudüs çağrısı

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Arap ve İslam ülkelerine İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yürüttüğü Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerine karşı siyasi ve ekonomik yaptırım uygulama çağrısı yaptı.

Haber Merkezi AA
ARŞİV
ARŞİV

FKÖ Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf el-Useymin'e hitaben yazdığı mektupta, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yürüttüğü Yahudi yerleşim birimi inşa faaliyetlerine karşı siyasi ve ekonomik yaptırım uygulanmasını istedi.

Ureykat, İsrail'e karşı acil önlemler alınmasının gerekliliğine vurgu yaptığı mektubunda, "Şiddetin bölgenin tamamına hakim olmaması için bir an önce işgalci İsrail'e yaptırımlar uygulanmalı ve Filistin halkına uluslararası koruma sağlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

Kudüs'ün tehlikede olduğu uyarısında bulunan Ureykat, şunları kaydetti:

  • "Kudüs İsrail’in bariz tehdidi altında. İşgal hükümeti ABD'nin de desteğini alarak uluslararası hukuka aykırı bir şekilde kutsal şehrin topraklarında daha fazla Yahudi yerleşim birimi inşa etme planlarını bir bir uyguluyor."

Ureykat, ABD Başkanı Donald Trump’ın Kudüs’ün Yahudileştirilmesinde oynadığı role dikkati çekerek, "Trump yönetiminin, büyük İsrail’in kurulması için Filistin’deki apartheid rejimini (ırkçı, ayrımcı devlet) ve bu rejimin yerleşim yerleri inşa projesini güçlendirmeye yönelik çabaları bugün Mescid-i Aksa’nın eteklerinde temelleri atılan yeni Yahudi yerleşim projesinde ortaya çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'den Burak Duvarı'na tünel adımı

İsrail makamları, dün, Mescid-i Aksa'nın güneyindeki Silvan Mahallesi'nde bulunan ve Yahudi inancına göre kutsal sayılan Silvan Havuzu'ndan (Breikhat HaShiloah) Harem-i Şerif'in Burak Duvarı'na çıkan bir tünelin açılışını gerçekleştirmişti.

Yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen açılış törenine ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ve ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman ile çok sayıda İsrailli milletvekili ve bakan katılmıştı.

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Söz konusu tünel, İsrail hükümetinin Mescid-i Aksa'nın çevresi başta olmak üzere Yahudilerce "Davud’un Şehri" olarak nitelendirilen Silvan Mahallesi ile Doğu Kudüs'ün tamamında turistik projeler ve arkeolojik kazıları öngören "Shalem" projesinin bir parçası.

Filistinliler ise Doğu Kudüs'ün kurulacak Filistin devletinin başkenti olduğu yönündeki taleplerine bağlılıklarını sürdürerek, İsrail'in Yahudileştirme politikaları çerçevesinde Doğu Kudüs'ün Müslüman Arap kimliğini değiştirmeye çalıştığını belirtiyor.

Üst düzey Amerikalı yetkililerin Silvan'daki törene katılma kararı ise Amerikan yönetimi tarafından İsrail’in Doğu Kudüs'teki egemenliğini tanımak için atılan bir başka adım olarak değerlendiriliyor.

  • İsrail, Mescid-i Aksa’nın Miladi 70’te Romalılar tarafından yıkılan İkinci Tapınağın (Süleyman Mabedi) alanının üzerine kurulduğunu öne sürerek çevresinde kazı çalışmaları yürütüyor.
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