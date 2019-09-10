Fox News yayınladı İsrail vurdu

İsrail, bölgede İran ile bağlantılı güçleri hedef almaya devam ediyor. Önceki gün gece saatlerinde, Suriye’nin Irak sınırına komşu Elbukemal kenti yakınlarındaki bir İran üssünün hedef alındığı en az dört hava saldırısında 8 depo imha edildi. Saldırılarda ayrıca 18 İran destekli milisin öldüğü 38 milisin ise yaralandığı belirtildi. Saldırıların geçen hafta Amerikan Fox News tarafından, İsrail ordusu ve Mossad ile bağlantıları olduğu iddia edilen Image Satellite Intelligence (ISI) tarafından elde edilen, Elbukemal bölgesindeki İran üssünün uydu görüntülerinin yayınlanmasından günler sonra gerçekleşmesi dikkat çekti. İran bağlantılı hedeflere 19 Temmuz-25 Ağustos tarihleri arasında da saldırılar düzenlenmişti. Bu saldırıların, İsrail tarafından yapıldığı Arap ve ABD’li istihbarat yetkililerince doğrulanmıştı.

Fox News’ün İran üssüne ilişkin yayımladığı görüntülerin, İsrail merkezli istihbarat yapılarıyla yakın ilişkili Image Satellite Intelligence (ISI) adlı uydu takip şirketi tarafından sağlandığı da belirtilmişti. ISI’nin daha önce Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki askeri hareketliliğini ve sondaj faaliyetlerini de yakın takibe aldığı bilgisine Yeni Şafak ulaşmıştı.

GECE SALDIRDI

Mahalli kaynaklardan alınan bilgiye göre, Suriye’nin Deyrizor iline bağlı Elbukemal ilçesinde bulunan İran destekli ve Irak kökenli milis gruplara ait mevziler, dün gece vuruldu. Irak sınırındaki ilçede arka arkaya duyulan şiddetli patlamalar neticesinde, İran destekli güçlerin kayıp verdiği öğrenildi. Bölgeden gelen haberlerde 18 kişinin öldüğü onlarca kişinin de yaralandığı belirtildi. İsrail saldırısının ardından bölgede bulunan milis güçlerinin Suriye’den Irak’a çekildiği iddia edildi.

STRATEJİK GEÇİŞ NOKTASI

İsrail hava araçlarının hedef aldığı, Elbukemal bölgesinde İmam Ali yerleşkesi olarak bilinen İran üssü, Tahran-Şam kara köprüsü üzerinde stratejik bir geçiş noktasında bulunuyor. İran Devrim Muhafızları’na bağlı Kudüs Gücü tarafından inşa edilen üste, başta Irak merkezli Haşdi Şabi güçleri olmak üzere Hizbullah, Nuceba, Fatimiyun ve Zeynebiyun Tugayları gibi grupların milisleri bulunuyordu.

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ÖNCE UYDU FOTOĞRAFLARI YAYIMLANDI

Kudüs güçlerinin Elbukemal bölgesinde kurduğu üssün ilk görüntülerini Amerikan Fox News kanalı 3 Eylül tarihinde vermişti. Ayrıntılı uydu fotoğraflarının paylaşıldığı görüntülerde, üste devam eden hummalı inşa çalışmaları ile birlikte, depo, cephanelik, baraka ve hangar gibi binaların konuşlanmasına ilişkin bilgiler paylaşılmıştı.

Suriye’den roket saldırısı

Öte yandan İsrail ordusu, Suriye’den İsrail tarafına bir dizi roket atıldığını açıkladı. Ordudan yapılan yazılı açıklamaya göre, bu sabah erken saatlerde Suriye’nin başkenti Şam’ın banliyölerinden İsrail tarafına roket saldırısı girişiminde bulunuldu. Atılan roketlerin hiçbirinin İsrail topraklarına ulaşmadığı belirtilen açıklamada, söz konusu saldırıyla ilgili İran destekli milisler suçlandı. Açıklamada ayrıca, İsrail ordusunun Suriye’deki tüm olaylardan Beşşar Esed rejimini sorumlu tuttuğu kaydedildi.

Hizbullah İHA düşürdü

Lübnan merkezli Hizbullah örgütü ise dün bir İsrail İHA’sını düşürdüğünü açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, Lübnan’ın güneyinde ülkenin hava sahasını ihlal eden İsrail’e ait bir İHA’nın örgüt mensuplarınca düşürüldüğü belirtildi. Açıklamada, söz konusu İHA’nın örgütün elinde olduğu ifade edildi. İsrail ordusu da bir insansız hava aracının (İHA) Lübnan’da düştüğünü doğruladı ancak ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

Beyrut’ta suikast şüphesi

Ali Hatum

Lübnan’da Hizbullah örgütünün eski yetkililerinden Ali Hatum’un evinde ölü bulunması da bölgedeki gerilimi arttırdı. Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın haberine göre, Hizbullah’ın eski sorumlularından Hatum, başkent Beyrut’un Burc el-Baracine bölgesindeki evinde ölü bulundu. Lübnan basınındaki haberlerde; Hatum’un, halihazırda Beyrut ve güney bölgesinde Hizbullah’a bağlı “İsrail’e Direniş Seriyeleri” sorumlusu olduğu öne sürüldü. Hatum’a İsrail’in suikast düzenlemiş olmasından şüpheleniliyor. Ölüm nedeninin cinayet olarak açıklanması durumunda, İsrail ile Hizbullah örgütü arasında son dönemde yaşanan gerginliği etkileyebileceği ifade ediliyor.