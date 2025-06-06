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Fransa Dışişleri Bakanı Barrot: Filistin devletini tanıma konusunda 'kararlıyız'

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot: Filistin devletini tanıma konusunda 'kararlıyız'

13:016/06/2025, Cuma
AA
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Barrot, RTL kanalında katıldığı programda Filistin'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Barrot, RTL kanalında katıldığı programda Filistin'e ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Filistin devletinin tanınmasına ilişkin, "Bunu yapmaya kararlıyız" dedi.

Fransa ile Suudi Arabistan'ın eş başkanlığında 17-20 Haziran'da New York'ta düzenlenecek Filistin konulu Birleşmiş Milletler (BM) konferansında "Filistin devletinin tanınmasının önündeki engellerin ortadan kaldırılması için" taahhütlerde bulunacaklarını belirten Barrot, bu devleti tanımanın da sembolik olmayacağını kaydetti.

  • Barrot, Fransa'nın BM Güvenlik Konseyinin daimi üyesi olarak Filistin devletinin tanınması konusunda "özel sorumluluğunun" bulunduğunu vurgulayarak, "Eğer biz Filistin devletini tanırsak bu, bir şeyleri değiştirmek ve Filistin devletinin varlığını daha güvenilir kılmak içindir." ifadesini kullandı.

Öte yandan Filistin devletinin tanınması kararının haziranda yapılacak konferansta alınıp alınmayacağını açıkça belirtmeyen Barrot, bunun gerçekleşmesi için Fransa hükümetinin bazı şartlarının olduğunu yineledi.

  • Barrot, bu şartları Hamas'ın elindeki esirlerin serbest bırakılması ve silahsızlandırılması, Filistin yönetiminden dışlanması, işgal rejiminin tanınması ve Filistin otoritesinin reformu olarak sıraladı.


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