Körfez’in Filistin ziyaretine işgalci engeli

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Farhan dün işgal altındaki Batı Şeria'nın kontrol merkezi Ramallah'a gitmek için hazırlık yaptıklarını duyurdu. Suudi Arabistan'dan ilk defa Batı Şeria'ya böyle resmi bir ziyaret düzenlenmesi bekleniyordu. İsrailli düşünce kuruluşu T-Politography'nin Başkanı Shaul Arieli, CNN International'a verdiği demeçte Arap heyetinin 1967'den bu yana Batı Şeria'ya yapacağı en üst düzey ziyaretin bu olduğunu belirtmişti. Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Mısır gibi ülkelerin dışişleri bakanlarının da Suudi heyete eşlik etmesini bekleniyordu. Ziyarette heyetler Filistin Yönetimi'nin lideri Mahmud Abbas ile görüşecekti.

CNN International'ın haberine göre İsrail, dışişleri bakanlarının bölgeye geçişine izin vermeyeceğini duyurdu. Söz konusu ziyareti "provokatif" olarak niteleyen İsrailli bir yetkili, açıklamasında bu tür girişimlerin "İsrail'in güvenliğini tehdit ettiğini" ve "İsrail-Filistin anlaşmalarını ihlal ettiğini" öne sürdü. Gelişme sonrası Riyad, ziyaretin ertelendiğini duyurdu. Filistin'in Suudi Arabistan Büyükelçisi Mazen Ghoneim ise heyetlerin ziyaretinin "Arap ve Müslümanlar için Filistin meselesinin merkezi önemini gösteren net bir mesaj" taşıyacağını söyledi. Suudi kaynaklar da aynı şekilde ziyaretin Filistin devletinin tanınması ve desteklenmesi yolunda atılan diplomatik bir adım olduğunu belirtti. Suudi Arabistan, Gazze savaşı öncesi İsrail ile normalleşme görüşmeleri yürütüyordu ancak savaşla birlikte bu görüşmeler duruldu. Bu son gelişme, Suudi Arabistan'ın diplomatik gücünü Filistin devletinin tanınması ve desteklenmesi yönüne kaydırmış olabileceğini gösteriyor.