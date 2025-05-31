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Barselona Belediyesi İsrail ile ilişkileri kesme kararı aldı

Barselona Belediyesi İsrail ile ilişkileri kesme kararı aldı

14:3431/05/2025, السبت
G: 31/05/2025, السبت
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Barselona Belediyesi
Barselona Belediyesi

Barselona Belediye Meclisi, Gazze'de yaşananları "insanlık dışı" olarak nitelendirerek, terör devleti soykırımcı İsrail ile yürütülen tüm resmi ilişkileri sona erdirme kararı aldı.

İspanya'nın doğusundaki Barselona Belediyesi, Gazze'deki zulme daha fazla dayanamadı.


Belediye Meclisi,
"uluslararası hukuka saygı gösterene kadar İsrailli tüm kurumsal ilişkileri kesme"
ve
"Barselona-Tel Aviv kardeş şehir anlaşmasını askıya alma"
kararı çıkardı.

Sağ partiler karara çekimser yaklaştı


Gazze'de yaşananların 'insanlık dışı' olarak vurgulandığı karara, Katalonya Sosyalist Partisi (PSC), Comuns ve Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) destek verirken, sağ görüşlü partiler çekimser oy kullandı.


Karar metninde, 'Barselona'nın İsrail yanlısı şirketlerle çalışmayı durdurması, Barselona Fuarı'nda İsrail stantlarının açılmasına izin verilmemesi, silah ambargosu getirilmesi, Barselona Limanı'na İsrail hükümetine silah taşıyan gemilerin yanaşmasının yasaklanması' gibi maddeler de yer aldı.


"İnsanlık dışı barbarca ve dayanılmaz"


Barselona Belediyesi, "Gazze'de yaşanan binlerce can kaybını ve insani yardıma uygulanan ablukayı, Batı Şeria'da yerleşim birimlerinin genişletilmesini, Filistin topraklarının ilhakını, nüfusun zorla yerinden edilmesini ve evlerin sistematik bir şekilde yıkılmasını" kınadı.


Belediye Başkan Yardımcısı Maria Eugenia Gay, yaptığı konuşmada, Gazze'deki durumu "insanlık dışı, barbarca ve tamamen dayanılmaz" olarak tanımlayarak,
"Gazze'de yaşananlar Batı değerlerine karşı açık bir yara ve tam bir meydan okumadır. Barselona Belediyesi aldığı bu kararla, katliamın bitmesi için uluslararası baskıya destek vermektedir."
ifadelerini kullandı.

Eski belediye başkanı ilişkileri yeniden başlatmıştı


Barselona Belediyesi, Şubat 2023'te eski Belediye Başkanı Ada Colau döneminde İsrail ile ilişkilerin kesilmesini öngören benzer bir karar almış, ancak sonrasında göreve gelen yeni Belediye Başkanı Jaume Collboni, Tel Aviv ile ilişkileri bir kez daha başlatmıştı.


Katalonya özerk yönetimindeki yerel hükümet ise geçen haftalarda aldığı kararda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden askeri operasyonlarını protesto etmek amacıyla Tel Aviv'deki dış ilişkiler ve ticaret temsilciliklerini kapatma kararı almıştı.


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