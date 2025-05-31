Barselona Belediyesi İsrail ile ilişkileri kesme kararı aldı

Barselona Belediye Meclisi, Gazze'de yaşananları "insanlık dışı" olarak nitelendirerek, terör devleti soykırımcı İsrail ile yürütülen tüm resmi ilişkileri sona erdirme kararı aldı.
İspanya'nın doğusundaki Barselona Belediyesi, Gazze'deki zulme daha fazla dayanamadı.
Sağ partiler karara çekimser yaklaştı
Gazze'de yaşananların 'insanlık dışı' olarak vurgulandığı karara, Katalonya Sosyalist Partisi (PSC), Comuns ve Katalonya Cumhuriyetçi Solu (ERC) destek verirken, sağ görüşlü partiler çekimser oy kullandı.
Karar metninde, 'Barselona'nın İsrail yanlısı şirketlerle çalışmayı durdurması, Barselona Fuarı'nda İsrail stantlarının açılmasına izin verilmemesi, silah ambargosu getirilmesi, Barselona Limanı'na İsrail hükümetine silah taşıyan gemilerin yanaşmasının yasaklanması' gibi maddeler de yer aldı.
"İnsanlık dışı barbarca ve dayanılmaz"
Barselona Belediyesi, "Gazze'de yaşanan binlerce can kaybını ve insani yardıma uygulanan ablukayı, Batı Şeria'da yerleşim birimlerinin genişletilmesini, Filistin topraklarının ilhakını, nüfusun zorla yerinden edilmesini ve evlerin sistematik bir şekilde yıkılmasını" kınadı.
Eski belediye başkanı ilişkileri yeniden başlatmıştı
Barselona Belediyesi, Şubat 2023'te eski Belediye Başkanı Ada Colau döneminde İsrail ile ilişkilerin kesilmesini öngören benzer bir karar almış, ancak sonrasında göreve gelen yeni Belediye Başkanı Jaume Collboni, Tel Aviv ile ilişkileri bir kez daha başlatmıştı.
Katalonya özerk yönetimindeki yerel hükümet ise geçen haftalarda aldığı kararda, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden askeri operasyonlarını protesto etmek amacıyla Tel Aviv'deki dış ilişkiler ve ticaret temsilciliklerini kapatma kararı almıştı.