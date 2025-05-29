31 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00’da başlayacak programa 60 gazetecinin yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ve AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal’da konuk olarak katılacak.

Gazeteciler Filistin için canlı yayın nöbetinde: "Filistin İçin Sessiz Kalma!"

Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) Genel Başkanı Sinan Burhan tarafından yapılan açıklama şöyle;