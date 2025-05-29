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Gazeteciler Filistin için canlı yayın nöbetinde: "Filistin İçin Sessiz Kalma!"

Gazeteciler Filistin için canlı yayın nöbetinde: "Filistin İçin Sessiz Kalma!"

16:0329/05/2025, Perşembe
G: 29/05/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Filistin için sessiz kalma!
Filistin için sessiz kalma!

Türkiye Basın Federasyonu öncülüğünde, Filistin’de yaşanan zulme dikkat çekmek amacıyla 60 gazeteci, 24 saat sürecek ortak canlı yayın nöbetiyle İsrail’in uyguladığı insanlık dışı politikaları protesto edecek.

31 Mayıs Cumartesi günü saat 12.00’da başlayacak programa 60 gazetecinin yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ve AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal’da konuk olarak katılacak.

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Gazeteciler Filistin için canlı yayın nöbetinde: "Filistin İçin Sessiz Kalma!"
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29 Mayıs, Perşembe

Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) Genel Başkanı Sinan Burhan tarafından yapılan açıklama şöyle;

"31 Mayıs Cumartesi günü Sultanahmet Meydanı’nda Saat 12:00’de başlayacak program

24 saat boyunca sürecek. 01 Haziran Pazar günü saat 12:00’de sona erecek.

Türkiye’nin önde gelen medya kuruluşları ve 20 Anadolu medyasından ortak canlı yayınla, Filistin’e ses olacağız! İnsanlığa ses olacağız! Siz değerli basın mensuplarımızındı aramızda olmasını arzu ediyoruz."


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