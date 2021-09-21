Fransa gemileri yakıyor

Avustralya, ABD ve İngiltere’nin yaptığı güvenlik iş birliği anlaşması AUKUS’un yankıları sürerken, son dönemde nükleer silah ataklarıyla gündemden düşmeyen Kuzey Kore’den tehdit gibi açıklama geldi. Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığı, Hint-Pasifik’te yeni bir ABD ittifakının ve Avustralya ile yapılan denizaltı sözleşmesinin, bölgede “nükleer silahlanma yarışını” tetikleyebileceğini açıkladı. Devlet medyası KCNA’ya açıklama yapan bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, anlaşma ile ilgili, “Bunlar, Asya-Pasifik bölgesindeki stratejik dengeyi bozacak ve nükleer silahlanma yarışı zincirini tetikleyecek son derece istenmeyen ve tehlikeli eylemlerdir” ifadelerini kullandı.
FRANSA’NIN ÖFKESİ DİNMİYOR
- Öte yandan AUKUS’un ardından Avustralya’yla yaptığı 65 milyar dolarlık denizaltı anlaşması iptal olan Fransa’nın her kademesinden tepkiler de sürüyor. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, İngiliz mevkidaşı ile yapacağı görüşmeleri iptal etti. İngiltere’nin eski Fransa Büyükelçisi Lord Ricketts de toplantının “daha ileri bir tarihe ertelendiğini” doğruladı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa’nın anlaşmadan endişe edecek bir şeyi olmadığını söylerken, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ise aldığı iptal kararından pişman olmadığını belirtti.