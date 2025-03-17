Fransa hediyesini istiyor: Özgürlük Heykeli'ni geri verin

Ukrayna'nın kararlı savunucularından olan Fransız siyasetçi Raphael Glucksmann, partisinin kongresinde yaptığı konuşmada, ABD'nin değerler konusundaki tutumunun değiştiğini söyleyerek eleştiride bulundu.





AFP'nin haberine göre Glucksmann, "Bize Özgürlük Heykeli'ni geri verin. Zalimlerin yanında yer almayı seçen Amerikalılara, bilimsel özgürlük talep eden araştırmacıları işten çıkaran Amerikalılara şunu söyleyeceğiz: 'Bize Özgürlük Heykeli'ni geri verin'" diye konuştu.





"HEDİYE OLARAK VERDİK, HOR GÖRÜYORSUN"

Konuşması boyunca öfke saçan Fransız siyasetçi, "Sana hediye olarak verdik ama görünüşe göre sen onu hor görüyorsun. Yani, burada, evde gayet iyi olacak" diye ekledi.





Fransa, 1884'te iki ülke arasındaki ittifakı anmak için ABD'ye Özgürlük Heykeli'ni hediye etti. Heykel söküldü ve Fransız Donanması gemisi Isère ile nakledildi. Tüm yapının inşası 1886'da tamamlandı.





New York'ta bulunan heykel, o zamandan bu yana özgürlüğün ve Amerika Birleşik Devletleri'nin simgesi haline geldi.





"KOVDUKLARINIZI MEMNUNİYETLE KARŞILARIZ"

Glucksmann Pazar günü yaptığı açıklamada, "Amerikalılara söyleyeceğimiz ikinci şey şu: 'Eğer en iyi araştırmacılarınızı kovmak istiyorsanız, eğer özgürlükleri ve yenilikçilik anlayışları, şüphe ve araştırmaya olan düşkünlükleri sayesinde ülkenizi dünyanın önde gelen gücü haline getiren tüm insanları kovmak istiyorsanız, o zaman onları memnuniyetle karşılayacağız'" dedi.





ABD'NİN UKRAYNA SAVAŞI POLİTİKASI

Avrupa, Başkan Donald Trump'ı ateşkes görüşmelerinde Ukrayna'ya karşı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanında yer almakla suçluyor.





Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin 28 Şubat'ta Oval Ofis'te gazetecilerin önünde sert bir şekilde tartışmasıyla ülkeler arasındaki gerilim iyice tırmandı. Tartışmanın sonucunda ABD, Ukrayna'ya geçici olarak askeri yardım ve istihbarat desteğini çekti.





Rusya uzun zamandır Cumhuriyetçiler ve Demokratlar tarafından ABD'nin düşmanı olarak görülüyor, Ukrayna ise müttefiki.



