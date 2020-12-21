Fransa İngiltere'den uçuşları durdurdu tren seferleri devam ediyor

Fransa ve İngiltere arasında tren seferleri devam ediyor.

Fransa, İngiltere’de Covid-19’un mutasyona uğramasının ardından gece yarısından itibaren 48 saat boyunca İngiltere ile tüm ulaşımın askıya alındığını duyurmuştu.

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TREN SEFERLERİ DEVAM EDİYOR

Korona virüsün mutasyonunun yayılmasını engellemek için alınan karar kapsamında uçuşlar askıya alınmasına rağmen Paris-Londra arasında çalışan Eurostar trenleri yolcu taşımaya devam ediyor. Başkent Paris’in Kuzey Garı (Gare du Nord) ile Londra’daki St. Pancras Tren İstasyonu arasındaki tarifeli tren seferleri yolcu taşımaya devam ediyor.

Fransa Başbakanı Castex tarafından yapılan açıklamada, 48 saat boyunca İngiltere ile karayolu, havayolu, deniz yolu ve demiryoluyla yapılan taşımacılık da dahil tüm seyahatlerin askıya alındığını açıklamıştı.

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