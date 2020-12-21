Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Fransa İngiltereden uçuşları durdurdu tren seferleri devam ediyor
AVRUPA

Fransa İngiltere'den uçuşları durdurdu tren seferleri devam ediyor

Fransa İngiltere'den uçuşları durdurdu ancak iki ülke arasındaki tren seferleri hala devam ediyor.

Paris-Londra arasında çalışan Eurostar trenleri yolcu taşımayı sürdürüyor.

Haber Merkezi İHA
Fransa ve İngiltere arasında tren seferleri devam ediyor.
Fransa ve İngiltere arasında tren seferleri devam ediyor.

Fransa, İngiltere’de Covid-19’un mutasyona uğramasının ardından gece yarısından itibaren 48 saat boyunca İngiltere ile tüm ulaşımın askıya alındığını duyurmuştu.

Dünya İngiltere'yle sınırları kapatmaya başladı: Avrupa'da kara, hava ve deniz ulaşımı durdu
DÜNYA
Dünya İngiltere'yle sınırları kapatmaya başladı: Avrupa'da kara, hava ve deniz ulaşımı durdu

TREN SEFERLERİ DEVAM EDİYOR

Korona virüsün mutasyonunun yayılmasını engellemek için alınan karar kapsamında uçuşlar askıya alınmasına rağmen Paris-Londra arasında çalışan Eurostar trenleri yolcu taşımaya devam ediyor. Başkent Paris’in Kuzey Garı (Gare du Nord) ile Londra’daki St. Pancras Tren İstasyonu arasındaki tarifeli tren seferleri yolcu taşımaya devam ediyor.

Fransa Başbakanı Castex tarafından yapılan açıklamada, 48 saat boyunca İngiltere ile karayolu, havayolu, deniz yolu ve demiryoluyla yapılan taşımacılık da dahil tüm seyahatlerin askıya alındığını açıklamıştı.

İngiliz basını mutasyon haberlerini böyle verdi: Avrupa'nın hasta adamı Boris Johnson
DÜNYA
İngiliz basını mutasyon haberlerini böyle verdi: Avrupa'nın hasta adamı Boris Johnson

Koronavirüsün mutasyona uğraması aşı çalışmalarını etkilemez
KORONAVİRÜS
Koronavirüsün mutasyona uğraması aşı çalışmalarını etkilemez

Güney Afrika'da da farklı bir koronavirüs ortaya çıktı: İngiltere'deki gibi hızla yayılıyor
DÜNYA
Güney Afrika'da da farklı bir koronavirüs ortaya çıktı: İngiltere'deki gibi hızla yayılıyor
Abone Ol Google News
Hz. Muhammede hakaret etmişti

Hz. Muhammed'e hakaret etmişti

​Anında yeri tespit edildi gözaltına alındı.
Sen gelme Paşinyan

Sen gelme Paşinyan

​Zengezur'da yaşayan Ermeniler geleceğini duyunca yolları kapadı.
Trump pes etmiyor: Pennsylvaniadaki seçim sonuçlarına itiraz için tekrar Yüksek Mahkemeye başvurdu

Tarihi karar

Tarihi karar

​Süper Lig'e 'hükmen yenilgi' kuralı geldi.

​Türkiye'deki 22 STK harekete geçti.

Türkiye'de görüldü

Türkiye'de görüldü

Dünyadaki en tehlikeli 100 canlıdan biri.

Sıradaki işlem kan dondurdu

Sıradaki işlem kan dondurdu

​Gömüldükleri mezarlardan çıkmışlardı...
100 bin dolar teklif ettiler satmadım

100 bin dolar teklif ettiler satmadım

​Aşık Veysel'in bağlamasına gözü gibi bakıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.