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Fransa şaşırttı: İsrail’den izahat istediler

Fransa şaşırttı: İsrail’den izahat istediler

21:0012/11/2024, Salı
G: 12/11/2024, Salı
AA
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İsrail'in Paris Büyükelçisi Joshua Zarka.
İsrail'in Paris Büyükelçisi Joshua Zarka.

İsrail polisi, 7 Kasım'da işgal altındaki Doğu Kudüs'te Fransa Konsolosluğu çalışanı 2 Fransız jandarmayı gözaltına almıştı. İki ülke arasında gerginliğe neden olan krize ilişkin Fransa'dan şaşırtan bir hamle geldi. İsrail'in Paris Büyükelçisi Joshua Zarka, Fransa Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı. Yaşanan olayın kabul edilemez olduğu belirtilerek İsrail'den izahat istendi. Fransa, soykırım karşısında İsrail’e destek vermiş ve Siyonistler memnun eden açıklamalar yapmıştı.

İsrail'in Paris Büyükelçisi
Joshua Zarka
, İsrail polisinin 7 Kasım'da işgal altındaki Doğu Kudüs'te Fransa Konsolosluğu çalışanı 2 Fransız jandarmayı gözaltına alması nedeniyle Fransa Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı.

"Gözaltılar kabul edilemez"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin silahlı şekilde Fransa toprağı statüsündeki Doğu Kudüs'te yer alan
Pater Noster Kilisesi
'ne girmesinin ve diplomat statüsü olan 2 Fransız jandarmanın gözaltına alınmasının
kabul edilemez
olduğu belirtildi.
Zarka'nın
Dışişleri Bakanlığı
'na çağırıldığı ifade edilen açıklamada, bu tür olayların
tekrarlanmaması için önlemler alınacağı
kaydedildi.

Ne olmuştu?

İsrail polisi, 7 Kasım'da Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'un Doğu Kudüs'teki Pater Noster Kilisesi'ne ziyareti öncesi içeriye girmeye çalışmıştı.

Bunun üzerine Fransa Konsolosluğu'nda görevli 2 Fransız jandarma ile İsrail polisi arasında gerginlik yaşanmıştı.

İsrail polisi, 2 Fransız jandarmayı gözaltına alarak polis aracıyla bölgeden götürmüştü. Bu olay üzerine Barrot, kiliseye yapacağı ziyaretten vazgeçmişti.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, 2 Fransız'ın serbest bırakıldığını açıklamıştı.



#Fransa
#İsrail
#Jandarma
#Gözaltı
#Pater Noster Kilisesi

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