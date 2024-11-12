Fransa şaşırttı: İsrail’den izahat istediler

İsrail polisi, 7 Kasım'da işgal altındaki Doğu Kudüs'te Fransa Konsolosluğu çalışanı 2 Fransız jandarmayı gözaltına almıştı. İki ülke arasında gerginliğe neden olan krize ilişkin Fransa'dan şaşırtan bir hamle geldi. İsrail'in Paris Büyükelçisi Joshua Zarka, Fransa Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı. Yaşanan olayın kabul edilemez olduğu belirtilerek İsrail'den izahat istendi. Fransa, soykırım karşısında İsrail’e destek vermiş ve Siyonistler memnun eden açıklamalar yapmıştı.
"Gözaltılar kabul edilemez"
Ne olmuştu?
İsrail polisi, 7 Kasım'da Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'un Doğu Kudüs'teki Pater Noster Kilisesi'ne ziyareti öncesi içeriye girmeye çalışmıştı.
Bunun üzerine Fransa Konsolosluğu'nda görevli 2 Fransız jandarma ile İsrail polisi arasında gerginlik yaşanmıştı.
İsrail polisi, 2 Fransız jandarmayı gözaltına alarak polis aracıyla bölgeden götürmüştü. Bu olay üzerine Barrot, kiliseye yapacağı ziyaretten vazgeçmişti.
Fransa Dışişleri Bakanlığı, 2 Fransız'ın serbest bırakıldığını açıklamıştı.