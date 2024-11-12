Fransa şaşırttı: İsrail’den izahat istediler

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail polisinin silahlı şekilde Fransa toprağı statüsündeki Doğu Kudüs'te yer alan

Pater Noster Kilisesi

'ne girmesinin ve diplomat statüsü olan 2 Fransız jandarmanın gözaltına alınmasının

kabul edilemez