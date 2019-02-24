Dünya Fransa siyonist İsrail devletine yakın olmak istiyor
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Fransa siyonist İsrail devletine yakın olmak istiyor

Yahudi asıllı Fransız düşünür Alain Finkielkraut'un sarı yeleklilerin gösterisinde sözlü hakarete uğraması, ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "siyonizm karşıtlığını antisemitizmle eş değer sayacağını" açıklaması tepkilere neden oldu. Barış için Yahudi Fransız Birliği İletişim Sorumlusu Pierre Abecassis;" Fransa siyonist İsrail devletine yakın olmak istiyor. Macron, ülkedeki Yahudiler ve Yahudi Konseyi ile uyum içinde olduğunu göstermek istiyor ve Yahudilerin baskısıyla siyonizm karşıtlığını antisemitizm ile eş değer saydı." açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron.

Fransa'da Yahudi asıllı Fransız düşünür Alain Finkielkraut'un sarı yeleklilerin gösterisinde sözlü hakarete uğraması, ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "siyonizm karşıtlığını antisemitizmle eş değer sayacağını" açıklaması tepkilere neden oldu.

  • Barış için Yahudi Fransız Birliği (UJFP) İletişim Sorumlusu Pierre Abecassis ve Fransız gazeteci Dominique Vidal, "sarı yeleklilerin geçen haftaki gösterisinde Finkielkraut'un sözlü hakarete uğraması ve Macron'un birkaç gün önce siyonizm karşıtlığının antisemitizmin modern biçimlerinden biri olduğunu ve Uluslararası Holokost Anma İttifakı'nın antisemitizm tanımını kabul edeceğini" açıkladı.

Macron'un, siyonizm karşıtlığını antisemitizmle eş değer sayacağı söylemine tepki gösteren Abecassis, "Macron bu açıklamayı yaparak ülkedeki Yahudi kuruluşların ve İsrail yanlısı lobilerin baskılarına yenik düştüğünü gösterdi." dedi.

Pierre Abecassis, Fransa ile İsrail arasındaki ilişkilere değinerek, şunları söyledi:

"Fransa, siyonist İsrail devletine yakın olmak istiyor. Macron, ülkedeki Yahudiler ve Yahudi Konseyi ile uyum içerisinde olduğunu göstermek istiyor ve Yahudilerin baskısıyla siyonizm karşıtlığını antisemitizm ile eş değer saydı. Dolayısıyla Macron, hem dış siyaset hem de iç siyasette Yahudileri ve İsrail'i memnun etmek istiyor."

"Macron ve hükümet, gösteride Alain Finkielkraut'un uğradığı sözlü saldırıyı kullanarak sarı yelekliler hareketini bitirmeye çalışıyor." ifadesini kullanan Abecassis, ancak bu olayda Finkielkraut'un ırkçı olduğunun unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Pierre Abecassis, hükümetin sarı yeleklilerin gösterilerinden rahatsız olduğunu ve bitmesi için elinden geleni yaptığını belirterek, bu nedenle hükümetin Finkielkraut'a yapılan saldırıyı kullandığını kaydetti.

Finkielkraut'a karşı geçen yıllarda da buna benzer saldırılar düzenlediğini, bu nedenle sarı yeleklilerin hepsini Yahudi karşıtı olmakla suçlamanın doğru olmadığını dile getiren Abecassis, ülkede İsrail devletinin amaçlarına ulaşması için, Müslümanlar ve Filistinlileri savunanların Yahudi karşıtı olarak gösterildiğine de dikkati çekti.

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Abecassis, "Fransa, İsrail hükümetinin yanında ve ona yakın bir siyaset izliyor. Siyonizm ile antisemitizmin eş değer sayılacak olması, siyonizmi eleştirenlerin cezalandırılacağı anlamına geliyor. Bu çok endişe verici. İsrail’in uluslararası hukuka riayet etmesi için yapabildiğimiz tek şey siyonizmi eleştirmek ve bu da cezalandırılırsa haksızlık olur." diye konuştu.

"Siyonizm karşıtlığı antisemitizm gibi cezalandırılmamalı"

Gazeteci Vidal da Macron'un, siyonizm karşıtlığını antisemitizmle eş değer sayacağı açıklamasını doğru bulmadığını söyledi.

"Siyonizm eleştirileri Fransa'da engellenmemeli. Siyonizm karşıtlığı antisemitizm gibi cezalandırılmamalı." diyen Vidal, "Hükümet, Alain Finkielkraut'a yapılan sözlü saldırıyı kullanarak sarı yelekliler hareketini karalamaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

Vidal, sarı yelekliler hareketini Yahudi karşıtı olarak tanımlamanın yanlış olduğunu sözlerine ekledi.

Fransız düşünür Alain Finkielkraut, ülkede Müslüman karşı hakaret içerikli açıklamalarla sık sık gündeme gelmişti.

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