Fransa’da doktorlar sokağa indi: İstifa edeceklerini duyurdular

Fransa’da hükümetin kamu hastanelerinin gerekli ihtiyaçlarını karşılamak için yeterli bütçe ayırmaması halinde 660 doktor istifa edeceğini açıklayarak sokağa indi.

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Doktorlar “Kamu hastanesi ölüyor” başlığı altında yayımladıkları bildiride, “Hastane doktorlarının uyarılarına rağmen, sert uygulamalar, kemer sıkma politikası, kıtlığa ve yokluğa dönüştü” ifadeleri kullanıldı.

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Hükümetin gelecek yıl 2020 için 300 milyon euroluk ek yardım yapılması öngörüsüne dikkat çeken doktorlar, hastanelerin tam kapasiteli çalışabilmesi için en az 1,3 milyar euroya ihtiyaç olduğunu belirtti. Kamu hastanelerinde dokuz aydır yaşanan krizin ardından doktorlar ve hastane çalışanları, emeklilik reformu karşıtı grevcilerle birlikte ülke genelinde sokağa indi.