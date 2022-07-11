Fransa’da enerji krizine 3 ayaklı hazırlık

Doğal gazda yüzde 17 oranında Rusya’ya bağımlı olan Avrupa ekonomisinin lokomotif ülkelerinden Fransa, olası kesintiye karşı kriz senaryolarına gündemine aldı. Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, pazar günü yaptığı açıklamada, ülkedeki nükleer santrallerinin çoğunun bakımda olması nedeniyle, Rusya’nın doğal gaz akışını tamamen kesmesinin ülkede krize sebep olacağını açıkladı. Le Maire, gerçekleşmesi muhtemel böyle bir senaryoda, ilk atılacak adımın hanelerde ve işletmelerde enerji tasarrufuna geçilmesi olacağını belirtti. Fransız Maliye bakanı atılacak ikinci adımın ise, ithal edilecek LNG’yi (sıvılaştırılmış doğal gaz) mevcut hatlara aktarılmasını sağlayacak yüzer dönüştürme tesislerinin kurulması olduğunu belirtti. Öte yandan Le Maire hükümetin, şirketleri araştırarak, enerji tasarrufu için üretim kesintisine gidebilecek tesisleri belirlemeye çalıştığını da belirtti. Geçen hafta Fransa hükümetinin, Fransız elektrik üretim devi EDF’yi yeniden devletleştirmeyi planladığı ortaya çıkmıştı.

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EKONOMİ Rusya Avrupa'ya aktarmadığı 100 milyar metreküplük gazı depolara yönlendirecek